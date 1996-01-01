Славянский СРЗ привлечет из Внешторгбанка 550 млн рублей

Акционеры ОАО "Славянский СРЗ" (Приморский край) на внеочередном собрании 21 февраля одобрили привлечение из Приморского отделения Внешторгбанка 550 млн руб., сообщается в материалах компании. Кредит приобретается сроком до 5 лет. Векселедержателем выпусков выступит ОАО "ДВЭУК". Совет директоров также одобрил отчуждение выпускаемых векселей по номинальной стоимости ОАО "ДВЭУК".