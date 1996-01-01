ДРСК выпустит векселя на общую сумму 1 млрд 950 млн рублей

Совет директоров ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК) одобрил выпуск в первой половине 2008 г. векселей на сумму не более 1 млрд 950 млн руб., сообщается в материалах компании. В частности, АО выпустит переводные процентные векселя с процентной ставкой 5% годовых на сумму не более 1 млрд 121 млн руб. и переводные беспроцентные векселя на сумму не более 829 млн руб.