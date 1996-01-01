ДГК планирует размещение облигационного займа на март

Размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" планируется в начале марта, сообщила пресс-служба генкомпании. Параметры выпуска: объем размещения - 5 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. Облигации имеют 10 купонных периодов (по 182 дня). Ставка первого купона определяется на конкурсе на ММВБ. Процентная ставка 2-го купона равна ставке 1- го купона. Организаторами и андеррайтерами займа являются (ОАО) АКБ "Росбанк" и Кит Финанс Инвестиционный Банк (ОАО).