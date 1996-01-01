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Малому бизнесу разрешат льготный выкуп арендуемого госимущества
Малый бизнес сможет приватизировать госимущество вне очереди. В начале марта комитет Госдумы по собственности совместно с МЭРТ и Минфином намерен обсудить два депутатских законопроекта о преимущественном праве арендаторов на приватизацию госимущества. До последнего времени правительство было против предоставления малым предприятиям таких преференций. Ситуация начала меняться после резкого выступления президента о необходимости поддержки малого бизнеса.
В настоящее время в Госдуме находятся два законопроекта, защищающих права добросовестных арендаторов госимущества.
Первый - за авторством депутата четвертого созыва эсера Александра ЧУЕВА - предлагает вернуть арендаторам утраченное с принятием нового закона о приватизации преимущественное право выкупа госимущества по его рыночной стоимости. Сейчас все покупатели находятся в равных условиях и могут купить помещение только на открытых торгах. Второй законопроект, разработанный группой единороссов во главе с Виктором ПЛЕСКАЧЕВСКИМ, устанавливает ряд ограничений для арендаторов. Миновать аукцион могут только предприниматели, арендующие помещение не менее трех лет. Площадь же занимаемого магазина или парикмахерской не должна превышать 300 кв. м. Осенью прошлого года этот документ был принят в первом чтении.
Правительство до последнего времени не поддерживало ни один из этих законопроектов. Однако сейчас у малого бизнеса появился самый авторитетный лоббист. В программной речи на расширенном заседании Госсовета Владимир Путин в резкой форме выразил недовольство положением малого бизнеса в стране.
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