Губернатор Виктор Ишаев встретился с президентом "Транснефти"

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ 28 февраля встретился с президентом компании "Транснефть" Николаем ТОКАРЕВЫМ.

Стороны обсудили перспективы реализации проекта второй очереди нефтепровода ВСТО-2, который пройдет по территории края, сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе правительства края. Глава "Транснефти" заверил руководство края, что параллельно с нефтепроводом в районах будет идти строительство объектов социального назначения. В ходе реализации проекта появятся новые рабочие места, в бюджет территории будут поступать дополнительные налоговые отчисления.