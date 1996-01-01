ВСТО разворовали

Давние слухи о том, что строительство ВСТО не укладывается в первоначально отведенные сроки, подтвердились. Об этом стало известно 27 февраля, когда в администрации Приморского края прошла презентация Декларации о намерениях по строительству первой очереди нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан" (ВСТО). В ней принимал участие президент АК "Транснефть" Николай ТОКАРЕВ, сменивший осенью на этом посту Семена ВАЙНШТОКА.

В большом зале заседаний собрались главы муниципальных образований, депутаты краевого парламента, представители СМИ и общественности. Открывая презентацию, губернатор Сергей ДАРЬКИН еще раз напомнил, сколь долгожданным для приморцев является проект строительства ВСТО и спецморнефтепорта Козьмино, ведь он поможет диверсифицировать экономику края и создать новые отрасли - нефтепереработку и нефтехимию.

В ответном слове Николай ТОКАРЕВ отметил, что в основе проекта строительства ВСТО - государственная программа развития энергетики России на период до 2020 г., а выход России на динамично развивающийся рынок стран АТР поможет решить проблему диверсификации российского нефтеэкспорта и поспособствовать подъему экономики Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Досье Общая протяженность Восточного нефтепровода около 4600 км. Из 2700 км первой очереди ВСТО - от Тайшета до Сковородино - построено уже около 1730 км. Кроме линейной части трубы в рамках первой очереди должен быть построен спецморнефтепорт Козьмино. Пока ВСТО не придет в конечную точку на побережье Тихого океана, нефть от Сковородино в Козьмино будут транспортировать по железной дороге. Объемы перекачки нефти на первом этапе составят 30 млн тонн в год (причем в Козьмино - 15 млн тонн), на втором - достигнет 80 млн тонн.

Представитель проектировщиков ВСТО зачитал доклад, изобилующий множеством технических деталей и терминов. Он сообщил, что завершена подготовка технико-экономического обоснования СМНП "Козьмино", проведена государственная экологическая экспертиза и получено положительное заключение. Мощность первой очереди порта - 15 млн тонн нефти в год, а на втором этапе Козьмино сможет переваливать 50 млн тонн.

Токарев заверил, что при строительстве и самой трубы, и будущего порта будут использованы самые современные технологии, а сейчас решаются вопросы, связанные с землеотведением под стройку, и на март намечена подготовка конкурсов среди субподрядчиков. Начало же строительства порта намечено на апрель.

Строительство линейной части ВСТО (первая очередь) обойдется компании в 303 млрд рублей и СМНП "Козьмино" еще в 41 млрд рублей. Такие цифры озвучил глава "Транснефти", отвечая на вопросы из зала. На вопрос о том, когда же окупится первая очередь, он ответил довольно неожиданно, но откровенно. После всяческих оговорок о сложностях подсчета и необходимости учитывать не только прямую, но и косвенную выгоду, Токарев сказал, что проект окупится примерно через 20-22 года. Это еще раз подтверждает, что ВСТО - прежде всего политический проект.

Говоря о сроках завершения первого этапа стройки, президент "Транснефти" назвал четвертый квартал 2009 года. И это почти на год позже, чем рапортовал начинавший стройку века С. Вайншток, перешедший на другой глобальный проект - подготовку Сочи к Зимней Олимпиаде в 2014 году.

Причин задержки сроков строительства множество. До сих пор не решен вопрос о финансировании строительства железнодорожных развязок на разъезде Хмыловский. А без этого нет технических возможностей поставлять в Козьмино заявленные 15 млн тонн нефти. Токарев сообщил, что в ФЦП ДВиЗ финансирование этих работ было запланировано на 2011-2013 гг. и сейчас решается вопрос о переносе на 2008-2009 г.

Финансирование строительства РАО ЕЭС 270 км высоковольтной линии в районе 17-й НПС предусмотрено целевой программой в 2011-2013 гг. и тоже нуждается в корректировке сроков.

До сих пор не изменено распоряжение правительства, принятое 30 декабря 2004 года, где прописана старая трасса ВСТО (ее отодвинули от Байкала в сторону Якутии) и в качестве конечной точки ВСТО и места строительства порта бухта Перевозная. Минпромэнерго подготовило проект по изменениям, но согласование документа затянулось.

Не принято решение и по строительству ответвления трубы на Китай. По словам Токарева, единственный документ, регламентирующий эту работу - протокол между "Транснефтью" и китайской стороной, заключенный в 2006 г. Компания обязалась изучить возможность строительства ответвления, а китайцы выделили грант на изыскательские работы и подготовку проектной документации. Работы не завершены, и назвать дату начала строительства пока нельзя. К тому же "Роснефть" еще не завершила переговоры с китайскими партнерами по тарифам и стоимости экспортируемой нефти.

Интересно, что незадолго до визита во Владивосток Николай Токарев подробно рассказал о причинах срыва графика и других проблемах ВСТО в интервью газете "Ведомости". Из него становится понятно, почему проект в процессе реализации так астрономически подорожал. И дело не только в объективном удорожании.

Токарев, в частности, сказал: "Все проблемы ВСТО возникли по банальной причине: интересы тех, кто взялся строить трубу, и интересы дела радикальным образом расходились. Те, кто взялся строить, хотели заработать, и побольше, любым способом, а интересы дела требовали другого подхода и другой организации... Проект поручили реализовывать двум генеральным подрядчикам. Владельцами этих компаний являлась практически одна и та же группа физических лиц".

Он отказался их назвать, но отметил, что первая ничего, кроме авторучки в кармане владельца вывески, не имела. Она получила аванс на 7 млрд руб. и стала искать, кто же будет строить, нанимая кооперативы и маленькие компании, у которых 10-20 единиц техники и 100-200 человек рабочих, и этими силами что-то делать... Пришлось привлечь еще 2000 китайцев. Это рабочие с отсутствием какой-либо квалификации, которые не представляют, как в условиях Сибири строить трубу (и сейчас на стройке эти 2 тыс. граждан КНР продолжают трудиться, - Прим. автора.). Результат - полностью провален сетевой график строительства. Только в последние два месяца удалось выйти на более интенсивный темп: ежедневно варится 5,5-6 км трубы против прежних 1,5-2 км.

Кстати, одна из компаний- генподрядчиков, прошедшая сертификацию на соответствие требованиям "Транснефти" и получившая одну из высших категорий соответствия, была перепродана хозяевами, когда новое руководство "Транснефти" стало интересоваться, куда делись деньги и где результат?

Интересно, что ее сертификацией занимался частный институт ВНИИСТ, принадлежащий практически той же группе физических лиц! На сертификации подрядчиков он зарабатывал примерно $400 млн в год. Всего на этом проекте ВНИИСТ заработал $700 млн. Сейчас "партнеры" выясняют отношения, и, по словам Токарева, не исключено, что разбирательство продолжится уже в судебном порядке.

Любопытно, что во Владивостоке "Транснефть" заявила про готовность ТЭО порта, а в интервью, сделанном за две недели до этого, Токарев сообщил, что проектировщик Козьмино (кстати, тот же незаменимый ВНИИСТ!) еще осенью должен был выдать комплектную проектную документацию, но "мы ожидаем, что это произойдет в апреле". Качество проектирования, кстати, тоже не устраивало заказчика, но будем надеяться, что процесс строительства порта пройдет более благополучно.

На вопросы о заполнении трубы глава "Транснефти" дипломатично ответил, что по мере нарастания добычи нефти мощности трубы будут им соответствовать, а что касается "Роснефти", ввод ВСТО в конце 2009 г. совпадает с декларируемыми ею объемами.

По словам Токарева, никаких новых кредитов на стройку компания брать не планирует.