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Малый бизнес боится АТЭС?
"Крайне важно, чтобы малый и средний бизнес Владивостока стал одной из движущих сил при подготовке к проведению саммита АТЭС", - подчеркнул координатор общественной организации "Деловая Россия" по ДФО, депутат Думы Владивостока Олег ХРАМОВ на заседании круглого стола.
Он и стал одним из организаторов этой встречи 27 февраля, чтобы сообща выработать предложения к власти: в чем местный малый бизнес может стать партнером в подготовке Владивостока к большому саммиту. Ведь опасения, что с приходом большого капитала - как российского, так и международного - приморских предпринимателей попросту выжмут с рынка, в среде мелких предпринимателей высказывались не раз. Поэтому тема круглого стола "Саммит АТЭС - сотрудничество и развитие. Поддержка малого и среднего предпринимательства во Владивостоке" собрала в актовом зале мэрии немало членов Лиги торговых предпринимателей, Приморской торгово-промышленной палаты, а также представителей городской администрации и депутатов.
Заместитель главы администрации Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ поспешила успокоить бизнесменов, заявив, что малые и средние предприятия играют все более значительную роль в экономике города, поэтому власти заинтересованы в том, чтобы их становилось больше.
В бюджете на 2008 г. в рамках поддержки малого и среднего бизнеса выделено 1,5 млн руб. на субсидирование процентной ставки по банковским кредитам. Готовится положение о конкурсе на лучший социально значимый проект в сфере малого предпринимательства по уровню безработицы. Победитель получит льготный кредит.
ДосьеНа начало 2008 г. во Владивостоке было зарегистрировано 15 737 индивидуальных предпринимателей, а в целом в сфере малого и среднего бизнеса занято 125-135 тыс. человек. Для города с численностью населения 605,4 тыс. это достаточно хороший показатель.
Модератор круглого стола Александр КАЛАЧИНСКИЙ предложил подумать над вопросом: "Что нужно сделать, чтобы кроме мостов, зданий и дорог, во Владивостоке от АТЭС осталось больше денег?"
"Главная цель - добиться взаимодействия власти и бизнеса, выгодного предпринимателям и горожанам, - подчеркнул депутат Думы Владивостока Олег Храмов. - Бизнес-сообщество Приморья может и должно выступить в качестве подрядчиков при проведении организационных мероприятий, создании городской инфраструктуры. Для этого необходимо наладить конструктивный диалог между властью и бизнесом". Его поддержал представитель общественной организации "ОПОРА России" Сергей САЕНКО. Оказалось, что во Владивостоке уже организовано некоммерческое партнерство "Бизнес к саммиту АТЭС", которое намерено лоббировать интересы приморского бизнеса в распределении заказов на подготовку саммита. За короткий срок предстоит сделать очень много, начиная с табличек названий улиц как на русском, так и английском языке, и заканчивая сервисом. А ведь сфера быта и есть главная ниша малого бизнеса.
Между тем тема саммита сошла на нет, и призывы подумать над тем, как наладить конструктивный диалог между властью и бизнесом, чтобы не остаться на обочине больших строек АТЭС, остался гласом вопиющего в пустыне. Предприниматели вновь подняли проблемы сегодняшние - высокие ставки аренды, приватизацию муниципального имущества, административные барьеры, разнобой в законах и т.д. Эти требования и изложили в резолюции.
Так, властям предложено быстрее сформировать перечень муниципального имущества для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру его поддержки, а также перечень социально значимых направлений развития малого и среднего бизнеса во Владивостоке, предусматривающий льготное налогообложение и иные преференции. А представляющий "Деловую Россию" депутат Олег Храмов высказал готовность принять самое активное участие в подготовке нужных правовых актов.
Организаторы круглого стола предложили проводить заседания регулярно, а предложения отправлять в Лигу торговых предпринимателей и представительство организации "Деловая Россия" по факсу (4232) 220-802 или эл. почте deloros@bk.ru.
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