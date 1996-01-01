Госдума отменит НДС при продаже подержанных автомобилей

В Госдуму внесен законопроект, отменяющий НДС при продаже дилерами подержанных автомобилей. Изменения вносятся в ст. 154 части второй Налогового кодекса РФ и предусматривают исключение повторного взимания НДС при реализации подержанных автомобилей, с момента выпуска которых прошло более трех лет.

Интересно, что еще в 2006 г. компания Ford обращалась в Правительство РФ с предложением отменить двойной НДС на подержанные автомобили. Европейские стандарты предусматривают именно такое правило взаимоотношений с налоговой службой. Теперь же это - инициатива российских парламентариев.

Первый вице-спикер Госдумы Олег МОРОЗОВ утверждает, что это позволит решить проблему двойного налогообложения продаж подержанных автомобилей. "Сейчас НДС при таких операциях взимается дважды - при продаже нового авто автодилером и при дальнейшей перепродаже автодилером того же подержанного авто, - пояснил Морозов. - В результате торговля подержанными автомобилями ушла в зону "теневой торговли" - комиссионных продаж или "оформления доверенностей", так как обязанности уплаты НДС в таких случаях не возникает".

После принятия законопроекта, автодилерам - юридическим лицам придется уплачивать НДС не со всей стоимости автомобиля, как сейчас, а только лишь с разницы между продажной и покупной стоимостью автомобиля. Заметим, что это вряд ли повлияет на снижение стоимости автомобиля для простых граждан. Компании не будут жертвовать вновь появившейся экономией средств в результате отмены двойного налогообложения.

В случае принятия поправок Госдумой изменения вступят в силу с 1 января 2009 г.