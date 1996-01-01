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Рыбаки бассейна увеличивают вылов
В 2007 г. в морях Дальневосточного бассейна вылов российскими предприятиями составил 2 млн 151 тыс. тонн. Это на 126 тыс. тонн больше, чем в 2006 г. В общей сложности дальневосточные рыбаки добывают 84% суммарного вылова в исключительной экономической зоне РФ.
Такие цифры привел в своем докладе на Дальневосточном научно-промысловом совете (ДВНПС) начальник управления организации рыболовства Госкомрыбловства России Виктор РИСОВАННЫЙ.
Также он подчеркнул, что основным объектом промысла по-прежнему является минтай. Его вылов составил 1 млн 217 тыс. тонн, что на 190 тыс.тонн больше прошлогодних показателей. Увеличение произошло за счет того, что добавили промышленную квоту.
Что касается сельди, то ее вылов был 170 тыс. тонн, что на 16 тыс. тонн меньше, аналогичных показателей прошлого года. Причина этого - выход новых правил рыболовства, согласно которым запрещена добыча весенней сельди.
Любимая дальневосточниками сайра набирает обороты и начинает привлекать все больше компаний. В 2007 г. ее добыли 95 тыс. тонн, это на 68 тыс. больше вылова 2006 г., когда общая квота на нее была 150 тыс. тонн. Поэтому можно говорить о том, что добыча сайры для многих предприятий становится все более привлекательной, ведь она с успехом находит сбыт у рыбоперерабатывающих предприятий России.
Всё в порядке и с лососевой путиной. Анализ показывает, что тихоокеанских лососей добыто 343 тыс. тонн - это исторический максимум. Даже в прошлом году рыбаки бассейна добыли на 60 тыс. тонн меньше, хотя квота была также в пределах исторического максимума - 446 тыс. тонн.
Показатели регионов по прибрежному лову сильно разнятся. Связано это с тем, что каждый регион имеет в прибрежных водах свой сырьевой потенциал, и право распоряжение этим потенциалом принадлежит субъекту Федерации.
Хорошая новость для рыбаков изменения по системе ОДУ. Комитетом по рыболовству подготовлен и оправлен на согласование правовой акт, согласно которому устанавливать ОДУ можно будет только на такие виды, как минтай, сельдь, креветка, пикша, крабы, треска, палтусы, навага, калуга, амурский осетр, макрурусы. Также предлагается ввести механизм перераспределения промышленных квот в рамках перехода долей от пользователей к пользователю с помощью передачи части доли, для чего потребуется законодательно закрепить право собственности на долю, чтобы он мог распоряжаться ею по своему усмотрению.
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