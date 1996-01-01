ДВЖД в 2008 г. увеличит инвестпрограмму на развитие тягового подвижного состава на 11,7%

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2008 г. увеличит инвестпрограмму на развитие тягового подвижного состава с 4 млрд 429 млн рублей в 2007 г. до 4 млрд 948 млн руб. в 2008 г., сообщила служба по связям с общественностью ДВЖД. В сообщении отмечается, что характер распределения средств значительно отличается от прошлого года. Большая часть - 4 млрд 205 млн руб. - будет направлена на приобретение подвижного состава. Планируется поступление на дорогу 10 электровозов "Ермак" в трехсекционном исполнении и 46 - в двухсекционном.