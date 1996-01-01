"Радиоприбор" разместил 100% допэмиссии

ОАО "Радиоприбор" (Владивосток) завершило размещение допэмиссии, разместив 100% акций выпуска, говорится в сообщении компании. Всего по закрытой подписке было размещено 124 011 988 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Акции размещались по номиналу с 24 декабря 2007 г. В том числе ЗАО "Компания Владивосток Девелопмент" выкупила 6,76% от допвыпуска, ЗАО "Правовая основа бизнеса" - 3,19%, гендиректор АО "Радиоприбор" Михаил ХАРЧЕНКО - 14,53%, Сергей ЧЕВЕЛЕВ - 13,53%.