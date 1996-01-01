"Полиметалл" стал 100%-ным собственником месторождения "Кубака"

ОАО "Полиметалл", в лице дочерней компании ЗАО "Серебро Магадана", приобрело 1,9%-ную долю в ОАО "Омолонская Золоторудная Компания", которому принадлежит золоторудное месторождение в Магаданской области "Кубака", включая полную инфраструктуру рудника, золотоизвлекательную фабрику, а также четыре лицензии на право пользованием недрами, у Российского Фонда федерального имущества (РФФИ). В результате этой сделки "Полиметалл" довел свою долю в Омолонской компании до 100%.