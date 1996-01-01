Гендиректором "Океанрыбфлота" назначен председатель совета директоров Игорь Евтушок

Совет директоров ОАО "Океанрыбфлот" (Петропавловск-Камчатский) прекратил полномочия генерального директора Бориса СОРОКИНА с 20 февраля в связи с переходом на выборную работу в Совет Федерации, сообщается в материалах компании. Гендиректором ОАО "Океанрыбфлот" с 20 февраля назначен председатель совета директоров Игорь ЕВТУШОК.