Минпромэнерго подготовило проект решения о конечной точке ВСТО в порту Козьмино

Министерство промышленности и энергетики РФ подготовило проект решения, который предусматривает внесение изменений в распоряжение правительства о строительстве нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО). Как сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) источник в Минпромэнерго, документ предполагает изменение первоначально планируемой точки окончания маршрута ВСТО с бухты Перевозной на порт Козьмино.