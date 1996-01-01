ПМП привлекло кредит на $530 млн

ОАО "Приморское морское пароходство" привлекло обеспеченный клубный 8-летний кредит на $530 млн от 9 банков, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах. "Сделка была завершена шесть недель назад. Ставка по кредиту не раскрывается, так как сделка клубная", - сказал он. Кредит был предоставлен ING, Nordea, Fortis Bank, Calyon, BNP Paribas, Bank of Scotland, Credit Suisse, DZ Bank и DnB NOR Bank.