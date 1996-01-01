КИТ Финанс прикупил 24% акций "Дальтрансгаза" в пользу клиента

ЗАО "Лидер", компания по управлению активами НПФ "Газфонд", в III квартале прошлого года продало 24% акций ОАО "Дальтрансгаз", собственника магистрального газопровода Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск, ООО "КИТ Финанс Холдинговая компания", сообщается в материалах "Дальтрансгаза".

Пакет приобретен структурой "КИТ Финанс" в интересах одного из клиентов. Напомним, что в апреле прошлого года 47,59% акций "Дальтрансгаза", принадлежавших Хабаровскому краю, перешли к двум компаниям: ООО "Композиция - Управление активами" (23,585%) и DLG Securities Ltd (24%). Затем краевой пакет был консолидирован на балансе "Лидера".

Правительство Хабаровского края выручило за 47,59% "Дальтрансгаза" и объекты его инфраструктуры 10,4 млрд рублей. Сейчас этот пакет находится в номинальном держании в ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания". Еще 27,39% акций "Дальтрансгаза" принадлежит государству, 25% - НК "Роснефть".