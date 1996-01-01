Дальсвязь отвоевала у налоговой 98 млн руб.

Президиум Высшего арбитражного суда РФ (ВАС) на прошлой неделе отменил часть налоговых претензий к ОАО "Дальсвязь" за 2001-2002 гг. на сумму около 98 млн руб. Эксперты считают, что решение ВАС не отразится на финансовых результатах компании.

ВАС признал недействительными претензии на сумму около 41 млн руб., связанные с межоператорскими взаиморасчетами по пропуску междугородного трафика, а также штрафные санкции на 57 млн руб.

Были признаны недействительными три из четырех оспариваемых компанией пунктов решения ФНС о привлечении компании к налоговой ответственности. Также ВАС отменил решения судов об удовлетворении встречного иска ФНС к компании о выплате штрафных санкций. Этот иск отправлен на доследование.

Напомним, что оспариваемые претензии были предъявлены Дальсвязи в феврале 2005 г. Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам N7. Налоговики потребовали от Дальсвязи доплатить налоги на сумму 718 млн руб. (461,8 млн руб. - налоги, 256,2 млн руб. - штрафы и пени). В Арбитражном суде компании удалось отсудить 83 млн рублей, а с 2 млн руб. претензий Дальсвязь согласилась.

Апелляционная и кассационные инстанции решение суда первой инстанции оставили в силе, Дальсвязь подала иск в Высший арбитражный суд.

Основная часть претензий связана с межоператорскими расчетами. Налоговики посчитали, что Дальсвязь не отражала в отчетности доходы от терминации междугородного и международного трафика. Налоговый орган определил величину "не отраженного налогоплательщиком дохода" и обложил его соответствующими суммами налогов, пеней и штрафов. По мнению Дальсвязи, суд не принял во внимание тот факт, что, в соответствии с действующим на тот момент законодательством в области связи, взаиморасчеты между операторами осуществлялись только по исходящему трафику.

Схожие претензии ФНС предъявляла и другим российским телекоммуникационным операторам, в том числе почти всем дочерним компаниями "Связьинвеста". По данным "Связьинвеста", общая сумма налоговых претензий, аналогичных тем, что были предъявлены Дальсвязи, для структур холдинга составляет около $1 млрд. Основная часть претензий была успешно оспорена в судах.

"Для нас это решение Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ является знаковым, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, это лишнее подтверждение того, что компания является добросовестным налогоплательщиком. Во-вторых, этим решением фактически был создан прецедент для отрасли в целом", - говорится в сообщении пресс-службы Дальсвязи со ссылкой на гендиректора АО Антона КОЛПАКОВА.

Эксперты считают, что решение ВАС не отразится на финансовых результатах компании.

"Решение Высшего арбитражного суда отменяет незначительную часть налоговых претензий к Дальсвязи, остаются еще дела по итогам проверки за 2003-2005 гг. Сама новость положительная, но на финансовых результатах компании и котировках акций компании она практически не отразится. Дальсвязь создала резерв для выплат по решениям ФНС и в том случае, если компании не удастся отстоять свою правоту в дальнейшем, то этот резерв будет использован, поэтому ухудшения финансового положения компании мы не ожидаем. Стоит отметить, что другим телекоммуникационным и мобильным операторам удавалось отстоять большую часть налоговых претензий", - сообщил ДДГ "ЗР" управляющий активами ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ.