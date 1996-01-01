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Акции "Дальприбора" скупаются частниками
Гигант регионального приборостроения времен СССР - ОАО "Дальприбор" - сегодня не может похвастать былыми масштабами производства и прибыльности. Но, как и в прежние годы, сохраняет над собой завесу закрытости и секретности.
Один из топ-менеджеров предприятия, пожелавший не называть своего имени, сообщил ДДГ "ЗР", что сегодня акции ОАО "Дальприбор", по официальной версии, находятся в собственности трудового коллектива, но на самом деле активно скупаются частными инвесторами. В частности, уже значительную долю (не уточняется - какую) приобрел известный в Приморье бизнесмен, генеральный директор ООО "СУМ - 2 Строймеханизация", депутат Думы города Владивостока Дмитрий СУЛЕЕВ.
Перспективы перехода предприятия в собственность частного лица весьма любопытны в свете того, что "Дальприбор" традиционно выполняет госзаказы Министерства обороны и, по планам российского правительства, должен войти в состав создаваемой Дальневосточной государственной судостроительной корпорации.
Среди продукции, с которой выходит сегодня "Дальприбор" на рынок: электрооборудование для судов, системы управления для подъёмно-транспортных машин, мебель из металлокаркаса, а также конструкции для городской инфраструктуры (павильоны для автобусных остановок, тумбы, торговые лотки, урны и т.п.).
Кроме того, ОАО "Дальприбор" предлагает широкий спектр слесарных, сборочно-сварочных, механосборочных работ под заказ, а также все виды полиграфических услуг. Среди недавних разработок предприятия - электроактиватор "Влада" - бытовой прибор для получения биологически активной воды с целебными свойствами.
По признанию представителя руководства предприятия, "Дальприбор" сегодня испытывает ряд трудностей с продвижением своей продукции на рынок. Отдел маркетинга внутри предприятия создан, но в нем не хватает квалифицированных специалистов-маркетологов и рекламщиков. С кадровыми проблемами сталкиваются и другие подразделения предприятия.
Так, до момента выхода номера в печать были открыты вакансии главного инженера, инженера по материалам, мастера сборочного производства и наладчика станков с числовым программным управлением. Особенно острая нехватка кадров ощущается среди рабочих специальностей: слесарей, сварщиков, токарей.
ДосьеЗавод "Дальприбор" (ныне ОАО "Дальприбор") был построен по решению правительства СССР и начал свою производственную деятельность в 1967 г., став одним из крупных и высококвалифицированных предприятий военно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке. Численность трудового коллектива предприятия в 1987 г. превышала 4000 человек. Наряду с выпуском оборонной техники, "Дальприбор" выпускал в значительных объемах продукцию гражданского назначения и товары народного потребления. Такая разнонаправленная производственная деятельность сохраняется и сейчас. Сегодня "Дальприбор" выпускает приборостроительную и машиностроительную продукцию самого различного назначения. Численность коллектива - 700 человек.
Руководство предприятия предпочитает не распространяться о размерах прибыли, производительности и оборотах компании. Но, по оценкам независимых экспертов, размер годовой выручки предприятия составляет от $5 млн до $10 млн. Компания способна своевременно и полностью выполнять свои обязательства, однако остается потенциально уязвимой от неблагоприятных изменений в коммерческих, финансовых и экономических условиях.
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