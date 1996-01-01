НДС: президент предполагает, а Минфин располагает

Минфин, судя по всему, проигнорирует рекомендацию Владимира ПУТИНА снизить НДС. Намек на это содержится во вчерашнем заявлении замминистра финансов Сергея ШАТАЛОВА. Чиновники не видят источников, способных компенсировать в бюджете выпадающие доходы. Эксперты согласны с позицией Минфина, но бизнес полагает, что его расчеты не верны, а дыра в бюджете может быть залатана всего лишь через пару лет после увеличения налогооблагаемой базы в связи с выходом бизнеса "из тени".

Напомним, в начале февраля президент Владимир Путин выступил на расширенном заседании Госсовета с программной речью и, в частности, потребовал снизить НДС до 12-13% в период до 2020 года. Этот тезис включил в свою предвыборную программу и кандидат в президенты первый вице-премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Получив наконец-то поддержку Кремля, бизнес выработал консолидированную позицию - требовать снижения НДС до 10%, причем уже в 2009 году.

Между тем Сергей Шаталов заявил, что снижение НДС до 10% категорически невозможно. "Об этой цифре мы вообще не ведем разговор", - заявил чиновник. Уменьшение ставки даже до 12% с 2011 года приведет к недопоступлению в казну 1 трлн руб., уверен замминистра. При этом Минфин считает нецелесообразным увеличивать другие налоги, например, НДПИ или ЕСН. Окончательная позиция министерства будет сформирована к лету, но с 2009 года НДС точно снижен не будет.

"Понятно желание Минфина просчитать все последствия снижения ставки, но мы ждем исполнение ведомством поручения премьера (о снижении НДС. - РБК daily)", - отстаивает позицию бизнеса зампред налогового комитета РСПП Сергей БЕЛЯКОВ. При этом председатель экспертного совета "Деловой России" Антон ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН не соглашается с предполагаемым объемом выпадающих доходов в 1 трлн руб. "По нашим расчетам, при снижении ставки до 10% бюджет лишится 450 млрд руб.", - говорит он. Для стимулирования перерабатывающих отраслей "Деловая Россия" предлагает увеличить таможенные пошлины и НДПИ для сырьевиков, что уменьшит дыру в бюджете до 300 млрд руб. Но и этот показатель не станет критичным: г-н Данилов-Данильян уверен, что доходы бюджета через пару лет возрастут за счет выхода бизнеса "из тени".

Эксперты оптимизма предпринимателей не разделяют. "Выпадающие доходы бюджета будут колоссальными, их нечем компенсировать, - говорит директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь НИКОЛАЕВ. - Налогооблагаемая база не увеличится настолько, чтобы компенсировать выпадающие доходы". А сам факт заявления высокопоставленного чиновника Минфина говорит о том, что вертикали власти в стране не существует, утверждает президент Института национальной стратегии Станислав БЕЛКОВСКИЙ. Кроме того, обещания Путина радикально уменьшить НДС подтверждают предположение о том, что Путин не собирается переходить на должность премьера и выполнять рекомендации, данные им самим на Госсовете. "Поскольку президент не готов брать на себя политическую ответственность за последствия своих рекомендаций, Минфин вправе заявить, что раз он отвечает за формирование бюджета, то снижения или отмены НДС не будет", - говорит эксперт.