Налоговикам запретили самовольничать с итогами ревизий

Сотрудники налоговых инспекций не имеют права менять собственные решения, что называется, на ходу, "радуя" компанию различными доначислениями уже после окончания выездной проверки, без проведения дополнительных контрольных мероприятий. Такой вывод содержится в постановлении Президиума ВАС по делам № А63-12531/2004-С4 и А63-8455/2004-С4. При этом высшие арбитры сослались на статью 101 Налогового кодекса, которая не предусматривает возможности вынесения налоговой службой дополнительного решения о взыскании недоимки и штрафа после того, как принято решение по результатам проверки.