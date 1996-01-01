Корректировку "вмененного" налога оправдает ремонт

"Вмененщики", сдающие в аренду торговые места, не могут уменьшить ЕНВД, даже если какие-то из стационарных точек в течение некоторого времени остаются невостребованными. Об этом Минфин сообщил в письме от 1 февраля 2008 г. № 03-11-04/3/38. Сотрудники финансового ведомства не отрицают, что согласно пункту 4 статьи 346.29 Налогового кодекса база по ЕНВД может быть скорректирована с учетом фактического периода осуществления предпринимательской деятельности. Однако отсутствие спроса со стороны арендаторов не предполагает того, что фирма временно прекратила свою работу. Уважительным поводом для перерасчета базовой доходности могут стать только ремонт помещения или другие подобные причины, исключающие саму возможность сдачи торговых мест.