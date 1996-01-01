Электронную версию декларации по ЕСН обновили

Декларацию по ЕСН в электронном виде за налоговый период 2007 года бухгалтерам придется формировать с учетом изменений, утвержденных приказом ФНС от 18 февраля 2008 г. № ШТ-3-6/67. В нем, в частности, говорится, что корректировке подверглись состав и структура показателей налоговой декларации по ЕСН для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам. В новой версии электронной декларации (3.00003) учтены перемены, произошедшие в соответствующей "бумажной" форме. Подробнее ознакомиться с актуализированной версией и скачать ее можно на официальном сайте ФНС.