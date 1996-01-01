Налоги без сдачи

Федеральная налоговая служба рассматривает возможность гражданами уплаты налогов через платежные терминалы. Об этом сообщил замгендиректора главного научно-исследовательского вычислительного центра ФНС Юрий ВОЛКОВ. Новый способ позволит упростить процедуру перечисления налогов физлицами, полагают фискалы. В то же время необходимо урегулировать правовую сторону этой идеи и научить терминалы сдавать сдачу.

Налоговики планируют установить в банках и на почтамтах платежные терминалы, аналогичные тем, через которые оплачиваются телекоммуникационные услуги и коммунальные платежи. "Люди не будут стоять в очередях с платежными документами, а будут оплачивать через терминал налоговые уведомления и уходить", - пояснил в интервью агентству РИА "Новости" Юрий Волков. Пилотный проект уже реализуется в Татарии.

Идея использования платежных терминалов для оплаты налогов (транспортного, имущественного и т. д.) весьма привлекательна, полагают эксперты. По словам руководителя отдела информационного обеспечения органов власти компании "Развитие бизнес-систем" Максима МАНЧЕНКО, стоимость терминала составит от двух до пяти тысяч долларов, в зависимости от опций. Сейчас распространены две схемы оплаты услуг - так называемая "банковская схема" и "агентская". Первая схема реализуется через терминал, принадлежащий банку. Но банки мало заинтересованы в приеме микроплатежей из-за низкой маржинальности данного рынка и высокой стоимости содержания терминалов.

"Наиболее распространена и эффективна на рынке микроплатежей "агентская схема", где электронная платежная система реализуется силами компании-агента, которая специализируется в данном виде деятельности и имеет инфраструктуру, приспособленную к большому количеству транзакций, что увеличивает скорость расчетов", - пояснил Максим Манченко.

Но сложности, видимо, будут с тем, что терминалы не умеют давать сдачу. "Налогоплательщику придется или прощать бюджету сумму переплаты, или участвовать в процедуре ее зачета в счет будущих платежей", - полагает ведущий консультант отдела консалтинга ООО "Финэкспертиза" Татьяна СЕЛЕЗНЕВА. Кроме того, потребуются изменения в Налоговый кодекс, поскольку сейчас подобный порядок уплаты налогов физлицами не урегулирован, говорит начальник отдела налогового и бухгалтерского консалтинга "BKR - Интерком-Аудит" Андрей ПРИХОДЬКО.