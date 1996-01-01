Звезда океанов

Анна Ивановна прожила 91 год. Всю свою долгую жизнь эта героическая женщина посвятила покорению морских просторов и обучению будущих мореходов, сделав головокружительную карьеру от матроса портофлота до капитана океанского корабля. Большая часть ее трудовой биографии связана со столицей Приморья.

"Головомойка" на память

Сегодня мало кто знает, но звезду Героя Соцтруда Щетинина получила со второго захода. Это произошло в 1978 году. А впервые документы на присвоение Анне Ивановне этого почетного звания подавались в Москву в 1968 году. Тогда же на экраны страны вышел фильм "Анна Ивановна", снятый на студии "Дальтелефильм" режиссером Олегом КАНИЩЕВЫМ. 50-минутная лента была посвящена 60-летию Щетининой и... присвоению ей звания Героя Соцтруда.

Своими воспоминаниями о том, как снимался этот фильм, с ДДГ "ЗР" поделился кинооператор Петр ЯКИМОВ. В составе киногруппы он прошел со Щетининой на теплоходе "Охотск" от Владивостока до Одессы, через Индийский океан, Африку и Суэцкий канал.

Рассказывает Петр Якимов:

- "Анну Ивановну" снимали с благословления крайкома КПСС. Идея сделать кино о первой в мире женщине-капитане появилась примерно за год до юбилея Щетининой. Она тогда преподавала в ДВВИМУ (Сегодня МГУ им. Невельского. - Прим. авт.) и почти не "капитанила". Помню, ее долго уговаривали, чтобы она вновь заступила на капитанский мостик ради съемок. И она сдалась. Мы снимали в училище и у нее дома... Квартира была скромная, никакой дорогой мебели или богатых ковров. На кухне стоял большой холодильник. Однажды мы с Олегом пришли к Щетининой, чтобы обсудить план очередного дня съемок, а она пригласила нас за стол и предложила пропустить по стаканчику. Наверное, мы бы отказались, если бы Анна Ивановна поставила на стол водку или вино, а она достала из холодильника виски. В то время это был дефицит.

В ДВВИМУ снимали "скрытой" камерой, и некоторые кадры, вошедшие в фильм, Щетининой не понравились. К примеру, на первом просмотре картины ее возмутил сюжет, где она в сердцах называет нескольких курсантов "двоечниками".

- Ну, зачем это надо было снимать! Ребята выучатся, пойдут работать, а в вашем кино они на всю жизнь останутся "неуспевающими", - поначалу горячилась Анна Ивановна. А потом отошла:

- Вы, наверное, правильно сделали, что сняли "головомойку". Постижение мореходных навыков - это ведь не пьеса, а моя настоящая жизнь и жизнь курсантов.

Везде русские

- Анна Ивановна никогда не позировала. Снимать ее было трудно, особенно на капитанском мостике. Например, мне надо было, чтобы она повернулась ко мне лицом или в профиль, а она была погружена в свою работу и нас не замечала. И мы ни разу не слышали от нее грубого слова, она не ругалась и не повышала голоса, - рассказывает Петр Кириллович.

По словам Якимова, проход через Суэцкий канал - самый яркий эпизод путешествия кинодокументалистов из Владивостока в Одессу, которое здесь, кстати, могло и закончиться.

...Согласно морским правилам, перед проходом Суэцкого канала на борт "Охотска" поднялся лоцман, после чего сухогруз полностью перешел в его подчинение. Надо сказать, что Суэцкий канал - довольно узкий, и огромный "Охотск" смотрелся в этой "луже" как калоша в тарелке борща.

Сначала все шло замечательно, Анна Ивановна стояла в стороне, наблюдая за действиями лоцмана, а тот, подавая команды, занимался проводкой судна. Вдруг, когда теплоход уже прошел половину пути, от левого берега отвалил многопалубный паром, забитый людьми и машинами, и на полной скорости направился в сторону "Охотска". Лоцман побледнел, он растерялся.

И тут свое слово сказала Щетинина. Она спокойно подошла к судовому телефону и скомандовала:

- Полный назад! Самый полный назад!

"Охотск" задрожал всем корпусом, заскрежетал и еще несколько метров прошел по инерции, благо скорость его была минимальной. Когда он остановился, буквально перед его носом проскочил паром...

Лоцман очнулся. Он тут же принялся отчитывать капитана парома по громкой связи. Судя по накалу эмоций, он крыл его на чем свет стоит, невзирая на Коран. Какие крепкие слова и выражения при этом употреблялись - неизвестно: монолог "за жизнь" шел на арабском языке. Но в конце спича лоцман-араб отчетливо произнес:

- Ёпа мать! Цука!

Очевидно, ему уже доводилось работать с русскими.

Пластинка для Щетининой

- Анна Ивановна была очень хорошим рассказчиком. Жаль, что ее истории никто не записывал. Чаще всего она вспоминала годы войны, как доставляла грузы по "ленд-лизу" из Америки и Канады в Советский Союз. Вы знаете, ведь она была в Германии буквально за день до начала нападения фашистов на нашу страну! - вспоминает Петр Якимов.

В июне 1941 года теплоход Балтийского пароходства, на котором Щетинина работала вторым помощником, зашел в Гамбург под погрузку, и все было как всегда, но немцы вели себя очень странно. Они работали быстро, слаженно и молча, без шуток и улыбок, без привычного "данке шён". Когда наши моряки пытались общаться с докерами или угощали их папиросами, те отказывались и отводили глаза. Ситуация с необычным поведением камрадов прояснилась, когда теплоход вернулся в Ленинград.

- Как только мы встали у причальной стенки, по радио объявили, что гитлеровская Германия напала на Советский Союз. И тут мне все стало понятно! Выходит, докеры знали о предстоящем нападении и молчали! Вот вам и "пролетарии всех стран, соединяйтесь", - рассказывала Анна Ивановна.

Однажды, когда капитан дальнего плавания Щетинина в очередной раз пришла в США за "ленд-лизовским" грузом, ее пригласили в Голливуд. Анна Ивановна, конечно же, согласилась. И пока экскурсовод водил ее по "фабрике грез" и пичкал байками о жизни киноактеров, приглашающая сторона приготовила гостье презент: именную грампластинку фирмы "Columbia" с записью... "Интернационала" в исполнении русских эмигрантов. Диск был отпечатан за час в единственном экземпляре, и упакован в спецконверт. Пролетарский гимн предваряло обращение руководителя музыкантов к представительнице союзного государства:

- А сейчас наш джаз-оркестр в честь первой в мире женщины-капитана Анны Ивановны Щетининой из Советского Союза исполнит "Интернационал", - вещал с пластинки голос на русском языке, но с явным акцентом.

В 1968 году Анна Ивановна подарила эту пластинку Одесскому морскому музею. Представители музея специально прилетали за уникальным артефактом во Владивосток.

Природа плакала...

...В Одессе "кругосветка" дальневосточных кинодокументалистов закончилась, и они улетели в Москву, а оттуда - домой. "Охотск" же через три дня отбыл в Николаев, а затем на Кубу.

Следующая встреча Петра Якимова с Анной Ивановной произошла во Дворце культуры моряков в 1993 году, на торжественном вечере честь ее дня рождения. Якимов говорит, что здоровье Щетининой уже было никудышным:

- У нее был жалкий вид. Она плохо слышала и со зрением у нее были проблемы. Возраст сделал свое дело. Мне она показалась такой беспомощной!

Тем не менее, когда кинооператор к ней подошел и представился, Щетинина его узнала.

- Анна Ивановна, вы помните, как мы с вами ходили на "Охотске" и как снимали о вас кино?

- Конечно, помню, Петр Кириллович! - чуть слышно произнесла Герой Соцтруда, делая между словами небольшие паузы: она даже говорила с трудом.

Они обменялись еще несколькими, ничего не значащими фразами и расстались. Теперь уже навсегда. На память об этом незабываемом рандеву у Якимова осталась фотография: кто-то из его коллег успел "щелкнуть" его, сидящим подле великой женщины.

...Анна Ивановна умерла 25 сентября 1999 года, ее похоронили на Морском кладбище. Якимов приехал загодя до погребения. Естественно, с ним была кинокамера.

- Я знал, где и когда будут похороны, но у меня не было цели их заcнять. Я просто хотел проститься с хорошим человеком, - вспоминает Петр Кириллович.

В этот день осеннее небо хмурилось с утра, а после обеда, аккурат к моменту погребения, разродилось мелким и нудным дождем. Казалось, природа оплакивала умершую. Гроб с телом Щетининой привезли на длинном черном катафалке, внутри машины играла траурная музыка. Кинопленка засвидетельствовала немногочисленную похоронную процессию: сказать последнее "прости" знаменитой женщине пришли лишь несколько седовласых капитанов. Они не скрывали слез...

В связи с этим вспоминается еще один случай.

... Год спустя буквально в нескольких метрах от Анны Ивановны Щетининой хоронили известного дальневосточного предпринимателя, подло убитого в Москве в подворотне. Автор этих строк присутствовал на похоронах. Хороший был мужик, незадолго до гибели православная церковь наградила его орденом "За благотворительность". По слухам, бедолагу застрелили из-за престижного здания в центре Владивостока, где находилась его контора. Вроде бы, он не хотел отдавать местным бандитам "лакомый кусок" под ночной клуб. Пока священник читал молитву по "безвинно убиенному" да пока произносились прощальные речи со стандартным набором фраз "не забудем", "будем помнить" и т. д., я разговорился с могильщиками. Как выяснилось, в свое время они же закапывали и Анну Ивановну. Я обратил их внимание на скромный памятник-времянку Щетининой из мраморной крошки.

- Так ведь забыли старушку! Когда ее хоронили, все тоже все клялись в вечной любви. А на годовщину смерти никто не пришел, - развел руками бригадир могильщиков.

Добротный памятник Анне Ивановне через некоторое время все-таки установили. Но администрация Владивостока, возглавляемая тогда Юрием КОПЫЛОВЫМ, на благое дело не выделила ни копейки: на памятник сбрасывались капитаны буквально со всего мира.

Жизнь - это не кино

...Судьба экранной "Анны Ивановны" сложилась удачно: лента была растиражирована для Всесоюзного телевещания. В июле 1968 года в Риге на III Всесоюзном кинофестивале "Человек и море" авторская группа фильма была награждена Дипломом I степени и Главным призом "Серебряная ветвь". А вот реальной Анне Ивановне не повезло, в год своего 60-летия она не получила-таки звезду Героя Соцтруда. Хотя на обложке одного из номеров журнала "Морской флот" за 1968 год уже был напечатан портрет капитана дальнего плавания Щетининой с еле видной "золотой" звездой Героя. Как оказалось, преждевременно.

Существует несколько версий "опалы" легендарной женщины. По одной, так Анне Ивановне отомстил один ее бывший нерадивый курсант, которого она не жаловала. Несмотря на высокое положение его отца. Прошли годы, и "троечник" вознесся до кремлевских высот. И когда подвернулся случай, надо было поставить решающую подпись под наградными документами, он подло "укусил"...

По другой версии, Щетинина не получила награду из-за ЧП на Кубе.

- После Одессы "Охотск" пошел на "остров Свободы" за сахаром. И там во время погрузки на кране лопнула балка и убила грузчика-кубинца. Был большой международный скандал! Население Гаваны целую неделю пикетировало порт. Кубинцы даже прекратили погрузку. Конечно, после такого случая Анна Ивановна могла забыть о "звездочке". Говорят, она была страшно расстроена, - эту версию "ЗР" рассказал Петр Якимов, а ему, в свое время, моряки теплохода "Охотск".