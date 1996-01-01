Хабаровчане просят правительство ограничить экспорт металлолома. Причина - приморские порты

С инициативой ограничить экспорт лома черных металлов решили обратиться к Председателю Правительства РФ Виктору ЗУБКОВУ хабаровские депутаты. Сейчас практически весь черный лом, особенно в Приморском крае, уходит через Владивосток и Находку в страны юго-восточной Азии.

Депутаты открыто лоббируют интересы единственного на Дальнем Востоке металлургического завода ОАО "Амурметалл", который всегда работал на дальневосточном металлоломе.

Однако развивать мощности завод не может, поскольку практически весь черный лом, особенно в Приморском крае, уходит через Владивосток и Находку в страны юго-восточной Азии.

Ежегодно через таможенные пункты в Китай и Южную Корею вывозится более миллиона тонн черного лома, поступающего на металлургические заводы соседних стран. Причина одна - иностранцы платят большую цену. Амурские металлурги вынуждены львиную долю металлолома завозить из сибирских регионов, что приводит к росту себестоимости продукции и снижению рентабельности производства.

Хабаровские депутаты просят Виктора Зубкова запретить прием лома черных и цветных металлов от физических лиц, а выдачу лицензий на осуществление такой деятельности допускать только при наличии согласования с органами местного самоуправления.

Одновременно минимальную вывозную пошлину на отходы и лом черных металлов предлагается поднять с 15 до 40 евро за тонну, пишет "Агентство Национальных новостей".