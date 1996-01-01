www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.77 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 74.79 р. 10 CNY: 94.49 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Хабаровчане просят правительство ограничить экспорт металлолома. Причина - приморские порты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С инициативой ограничить экспорт лома черных металлов решили обратиться к Председателю Правительства РФ Виктору ЗУБКОВУ хабаровские депутаты. Сейчас практически весь черный лом, особенно в Приморском крае, уходит через Владивосток и Находку в страны юго-восточной Азии.

Депутаты открыто лоббируют интересы единственного на Дальнем Востоке металлургического завода ОАО "Амурметалл", который всегда работал на дальневосточном металлоломе.

Однако развивать мощности завод не может, поскольку практически весь черный лом, особенно в Приморском крае, уходит через Владивосток и Находку в страны юго-восточной Азии.

Ежегодно через таможенные пункты в Китай и Южную Корею вывозится более миллиона тонн черного лома, поступающего на металлургические заводы соседних стран. Причина одна - иностранцы платят большую цену. Амурские металлурги вынуждены львиную долю металлолома завозить из сибирских регионов, что приводит к росту себестоимости продукции и снижению рентабельности производства.

Хабаровские депутаты просят Виктора Зубкова запретить прием лома черных и цветных металлов от физических лиц, а выдачу лицензий на осуществление такой деятельности допускать только при наличии согласования с органами местного самоуправления.

Одновременно минимальную вывозную пошлину на отходы и лом черных металлов предлагается поднять с 15 до 40 евро за тонну, пишет "Агентство Национальных новостей".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru