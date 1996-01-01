Чего мы хотим?

Что мы хотим? Какие цели преследуем? Чего добиваемся? В конце концов, в чём наша миссия - требует ответа новомодная теория менеджмента. Да никто никуда нас не посылал! И мы никому ничего не должны! Поэтому, в общем понимании, у Компании Содействия Региональному Процветанию нет никакой миссии. А вот идеология есть и есть цели, которые позволяют реализовывать наши убеждения.

Нет земли плохой или хорошей. Существует только одна Земля, такая как есть. Иное пока не доказано. Мы одни в нашем космосе. Мы - люди - одни на этой Земле, кто может её, Землю, для нашей жизни сделать комфортнее и лучше и продлить эту единственную жизнь, улучшив собственное здоровье, подняв свой жизненный тонус, и получить от этой своей жизни на своей малой и большой родине - Земле максимум удовольствия. В здоровом теле - здоровый дух, гласит народная поговорка. Так, где же он и у кого? А не в здоровом ли духе - здоровое тело?! Массовому русскому самосознанию тяжело даётся субъективное мышление в силу исторически сложившихся условий жизни. Порождённая 100-летними отступлениями в глубь обширной территории низкая склонность населения к сбережениям любого плана; жёсткие условия борьбы за выживание, культивировавшие беспринципность; въевшийся правовой нигилизм в качестве исключительного критерия свободы при долгом безвластии над первобытно-общинными хозяйствами привели к самой продолжительной из европейских народов 400-летней борьбе за независимость. Независимость от государственных чиновников, обязанных служить народу, а не командовать им, распоряжаясь нашими судьбами по своему хотению и государеву велению, за уложенный в свод законов порядок общественного устройства жизни, а не разумение властных господ.

Но меняется экономика, меняется география и меняется история - как образ поведения людского сообщества при сложившихся субъективных и объективных обстоятельствах.

Мир и мы с вами интегрированы в мировое сообщество. Геополитические границы исчезают, географические расстояния сокращаются в прямой зависимости от финансовых возможностей. Всего только 100 лет назад А.П.ЧЕХОВ больше месяца добирался до Сахалина и более 2-х бежал обратно в Санкт-Петербург.

И нет смысла куда-либо уезжать, нет надобности поддаваться закоренелым кочевым чувствам, если имеются все возможности обустроить свой дом там, где родился. Ведь здесь мы хозяева земли - самого ценного богатства на планете! И ведь далеко не каждый КОНЮХОВ или ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. Ведь наш организм не машина, он природного происхождения. И если есть возможность ему расти и процветать в том месте, где его корни, так и нет смысла вырывать их и адаптироваться к иным условиям. Тем более что мы эти условия окружающей среды меняем. Постепенно, но меняем.

Только 300 лет назад Северная Америка была диким заброшенным уголком земли, потрясаемым природными катаклизмами. А сегодня Соединённые Штаты Америки - самая благоприятная для всех народов часть света. А государство, поставленное на его службу, на основе демократических принципов завладело 20% мирового ВВП и 40% мировых финансов, став самым богатым и влиятельным менее чем за 200 лет, не довлея над духовным сознанием, не эксплуатируя свой народ. И с каким удовольствием люди живут в Калифорнии и на Аляске, а ведь это вчерашняя территория России! 150 лет назад не было Анкориджа и не было Владивостока. А 250 лет назад на месте Сан-Франциско задували песчаные бури, не говоря уже о процветающем Лас-Вегасе, построенном в центре пустыни.

Чем теплее и лучше транспорт: автобусы, такси, личные машины, тем теплее зима - это ощущаемая истина. Если мы не в состоянии поменять климат на планете, то мы вполне можем от него отгородиться стенами дома, супермаркета, спортивно-развлекательного центра и путями и способами сообщения между ними. Люди давно нашли способ менять под свои потребности окружающую среду. Все ограничено только научно-техническими возможностями, позволяющими отгородиться от неблагоприятных условий и пользоваться себе в удовольствие окружающим климатом. Пещера - дом - город, дом - машина - город - машина - дом - вот историческая и сегодняшняя формула управления климатом в понятии окружающей человека индивидуальной среды обитания, залог благополучного и мирного сосуществования разных и даже антагонистичных сообществ.

Основная цель деятельности человека - это обеспечение максимальной комфортности восприятия окружающего нас мира через чувства и сознание. Основная цель коммерческой деятельности Компании Содействия Регионального Процветания - это обеспечение максимальной комфортности проживания на своей земле ее учредителей, которая соразмерно формирует общее благосостояние территории и ее жителей, и в большей степени сотрудников, работников и местных предпринимателей, соинвесторов территории.

Мелкий бизнес обеспечивает сам себя, но он формирует независимое самосознание и цементирует общество, требуя правовой защищённости своего статуса, уравнивая доходы и обеспечивая мирное сосуществование различных классов, как важнейшее условие его прибыльного функционирования.

Страховая компания "Пирамида", входящая в Компанию Содействия Региональному Процветанию, была раем для работников: минимум администрирования - максимум заработков. Поистине народное предприятие. Но москалям, придворной кучке правящей элиты, оно стало костью поперек горла. Им хочется совдепии, ими жаждется вечный Президент, с бандитской стабильностью, СТАЛИН, царь, очередной Христос, который будет кормить благоденствием души в прозябающих в нищете телах, гибнущих на грандиозных стройках века. Убивающие друг друга, мы им нужны алчущие и бесталанные, построенные в шеренги, толпами дохнущие за их идеи и их богатства.

Впечатляющие экономические достижения прошедшего года: небывалый рост количества русских миллиардеров с 61 до 101 человеко-москаля при росте реальных доходов населения около 10%, средней заработной плате по Приморью аж до 14 341 руб., при демографической нагрузке 580 детей и пенсионеров на 1000 работающих. И непонятный по этому поводу восторг, в ситуации, когда государство достигло уровня 1991 г. по всем основным показателям. При доле России в мировой экономике 2,6%, по количеству и качеству ВВП и институтов развития, наше государство чуть ниже Украины и Китая. И это при занятии первых рядов по разнице в доходах между богатой и бедной частью населения, достигшей запредельного уровня в 16,8 раза. И места в "районе Гондураса", 143-го по уровню коррупции. Все по НИЦШЕ - "Равное для равных, неравное для неравных".

К этому привело правление москалей, с их грабительской, варварской психологией.

Викинги-варвары, погубившие Византию и Рим, до сих пор правят Россией? И до каких пор мы будем это терпеть? Средняя продолжительность нашей жизни - 55,5 лет, против 78 американских! До среднего возраста варваров, гибнущих в междоусобных войнах? Их оплот - Великая Британия сошла с политической сцены. Теперь это уютный заповедник мировой истории, задворки Европы и край света, на фоне перемещения его центра в нашу Азию, ей уготована пенсионная роль вкупе со Скандинавскими странами. Просто надо, ничего не боясь, взять власть в свои руки и обустроить свою Америку. А России, в лице правящей московской элиты, следует, прежде всего, заняться собой, самосохранением. И если долги за многолетний грабеж регионов и их местного населения не будут отданы, то получится не то что Косово, а как всегда - русский бунт, бессмысленный и беспощадный.

"Бедность и беззаконие, а особенно их консервация - верный путь к масштабным потрясениям", - слова одного из главных кандидатов в президенты.

Если мы будем следовать этим принципам, а не разглагольствовать о великой и могущественной России москалей-варваров, за лозунгами которых прячется обогащающееся за наш счёт княжеско - помещичье изродье, строящее собственное могущество на нашей нищете и костях, мы за 20-30 лет сделаем Америку для себя и для своих детей, и не где-нибудь, а здесь, во Владивостоке! Ведь сделали это корейцы и японцы у нас под боком! Единая, могучая и державная Москва или благосостояние коренного населения европейского Дальнего Востока? Град обреченный нам не нужен, нам нужен город процветающий здесь и сейчас. Нам здесь жить. Нам, а не им.

И это наше дело, как мы будем жить. Мы сами, своим умом умны, и не нужны нам чужие пророки, иноземные советы и подачки с барского стола. Независимость Великодержавной России - одной горстки олигархических капиталистов - от другой такой же. Или независимость российских граждан от внешнего и внутреннего могущественного произвола? Надо сбросить государево иго и покончить с гражданским рабством окончательно.

Русский народ упустил свой шанс в 20-е и 50-е гг. прошлого века, так же как и 200 лет назад. И во всех случаях эскулапы мировой истории - Британское и Русское самодержавие вгоняло нас в войну и террор. "У нас был выбор: война или позор. Мы выбрали позор, а войны и так не избежать", - сказал ЧЕРЧИЛЛЬ в ответ ЧЕМБЕРЛЕНУ на известие о подписании мирного соглашения с ГИТЛЕРОМ в 30-х гг. Мы уже больше трех раз наступили на грабли. Пора бы изжить в себе самодуров и заставить государство построить дороги, а не тратить наши деньги на вооружение для новой войны и покупку солдат на "материнский капитал".

"Люди всегда будут глупенькой жертвой обмана, пока не научатся за всеми словами видеть интересы различных групп", - писал ЛЕНИН. Достаточно лобызать грязные башмаки за крохи и куски с барского стола. Необходимо твердо стать на принципы самоуважения, собственного достоинства, личной и территориальной независимости.

Ведь самый высокий чиновник и рядовой работник должны быть равны в сотрудничестве по обустройству быта на своей территории, и каждый в своем деле может быть мастером.

Так почему первый второго должен учить жить? Почему служебный Мерседес главного автоинспектора страны сбивает человека, выехав на полосу встречного движения, и формально Виктор КИРЬЯНОВ не отвечает за действия своего персонального водителя? Почему б ему не порекомендовать познакомиться с японским опытом действий чиновников в таких случаях? Доколь позволять щуке плотву учить?! У нас у всех в школе были профессиональные учителя, которые дали образование и сформировали вместе с родителями наше мировосприятие. А дальше мы сами. По своему разумению можем жить, без хищнических советов взгромоздившихся во власть господ.

Нам предлагается жить по СТОЛЫПИНУ - 20 лет стабильного развития, а такая политика в прошлом привела к террору и войне. И что мы чувствуем сейчас? Убийства и покушения на представителей власти, не пользующихся охраной, не основаны ли на терроризме власти над бизнесом, развязанном 4 года назад, и не предвестники ли войны, как исторически закономерного следствия терроризма? Еще не сполна русский народ оплатил счета за демократию?! 2 марта 1917 г. на станции Дно император Николай II отрёкся от престола. Долгие проводы, часть русской традиции. Спасибо, господин Президент. Нам надо идти делать свой выбор. А вам господа, пора на службу!

Александр ЗЫРЯНОВ, генеральный директор ООО "Компания Содействия Региональному Процветанию".