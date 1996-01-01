Владивостокский завоеватель

Рынок рекрутмента сегодня развивается стремительно - приходят новые игроки, а имеющиеся участники этого рынка активно расширяют поле своей деятельности. Но всего 13 лет назад мало кто вообще знал значение этого иностранного слова "рекрутмент", а персонал чаще набирали по знакомству, через объявления в газетах или по радио. Именно в то время на рынке Приморья появилась первое кадровое агентство - представительство компании "АНКОР". С этого момента началась история рекрутмента в Приморье.

Первым директором этой компании стал Сергей САЛИКОВ. Инженер-судоводитель по специальности, он не только первым познакомил приморцев с понятием "рекрутмент", но и создал прообраз дальневосточного кадрового дивизиона. При этом сам он прошел путь от регионального представителя компании на Дальнем Востоке до вице-президента по развитию бизнеса холдинга "АНКОР". За этот период он открыл более 15 офисов компании, совместно со своей командой создал ANCOR Energy Services и ANCOR Survey Services, вывел "АНКОР" в Украину. В канун 13-летия владивостокского офиса "АНКОРа" г-н Саликов ответил на вопросы ДДГ "ЗР".

- Сергей Николаевич, как вы познакомились с "АНКОРом" - компания искала на тот момент представителя в регионе или наоборот, вы вышли с предложением открыть здесь представительство?

- В марте 1994 г., можно сказать, случайно узнал, что компания "АНКОР" ищет во Владивостоке регионального представителя. И я решил попробовать. 21 июня этого же года я уже приступил к работе. А чуть позже я выступил с инициативой открытия здесь полноценного представительства. И пошло-поехало.

Когда-то отец Александра МАКЕДОНСКОГО - Филипп сказал своему сыну: "Мой мальчик, Македония для тебя слишком мала...". Подлинный смысл этих слов я понял на рубеже 1999-2000 гг. в тот момент, когда я открыл офисы "АНКОРа" в Иркутске и Хабаровске, создав тем самым первый прообраз дальневосточного кадрового дивизиона. После четырехлетней работы над ним я осознал, что достиг определенного "регионального потолка" с точки зрения управленческого и предпринимательского развития. На этом уровне карьера считалась уже состоявшейся. Единственно верный для меня путь, по которому стоило двигаться, - это путь всех успешных завоевателей - на Запад. Переезд в Москву я планировал вне зависимости от того, будет ли происходить реорганизация "АНКОРа". В тот момент я как раз размышлял над тем, как трансформировать свой региональный бизнес в европейскую часть России.

По счастливому стечению обстоятельств, так совпало тогда, что московское руководство "АНКОРа" предложило схему реорганизации франчайзинговой сети. Я увидел для себя в этом перспективы и принял решение о вступлении в холдинг по принципу обмена акций. Работа на позиции директора по региональному развитию предполагала переезд в центр. И я такому повороту событий был только рад.

- Развитие рынка рекрутинговых услуг во Владивостоке началось с компании "АНКОР" 13 лет назад. Насколько сложно быть первым?

- Сегодня можно смело сказать - мы смогли это сделать! Но тогда, не было осознания, насколько сложная предстояла нам работа. Помог тот фактор, что все мы были молоды и не боялись экспериментировать. Первые рекрутеры во Владивостоке неоднозначно воспринимались местными жителями. Население не понимало те услуги, которые предлагал "АНКОР". Но по прошествии времени стало очевидно, что это работает! И наша компания завоевала авторитет среди клиентов и кандидатов на территории Дальневосточного региона.

- Кто был в числе первых клиентов?

- В связи с тем что АНКОР существовал уже 5 лет к моменту открытия офиса во Владивостоке, нашими первыми клиентами стали компании, которые сотрудничали с офисом "АНКОРа" в Москве. Наша первая "великолепная семерка" это: Panasonic, Xerox, SFMT (нынешний Golden Telecom), Castrol, Shell, Hewlett-Packard (HP) и Philipp Morris. Работа со столь успешными организациями задала вектор всему нашему дальнейшему развитию.

- Как подбирали персонал? Ведь тогда еще не было таких совершенных технологий в рекрутменте, которые есть сегодня? Да и вообще мало кто знал, кто такие рекрутеры?

- Естественно, на тот момент мы не имели такой базы данных, как сейчас, и в первые полтора-два года основным способом привлечения кандидатов был прямой поиск, поэтому первая когорта наших консультантов - это хедхантеры очень хорошего уровня.

- Сегодня "АНКОР" имеет разветвленную сеть компаний по России. Какое место среди них занимает владивостокский офис?

- Безусловно, владивостокский офис с самого момента своего существования занимает особое место в сети "АНКОРа". Несмотря на то что численность населения чуть более 500 тыс. человек, финансовые показатели офиса АНКОР во Владивостоке всегда были сопоставимы с результатами, которые демонстрировали офисы "АНКОРа" в городах-миллионниках, таких как Ростов-на-Дону, Самара и Нижний Новгород. В послекризисное время - с 1998 по 2000 г. офис "АНКОРа" во Владивостоке занимал 3-е место в сети по объему продаж после Москвы и Санкт-Петербурга. И, несмотря на то что на территории Дальневосточного региона достаточно сложный рынок, как клиентский, так и кандидатский, наши сотрудники занимали проактивную позицию, что и приводило к очень хорошим показателям.

- Когда вы были директором владивостокского офиса, вы говорили о том, что владивостокские кандидаты - особенные. И московские работодатели ими особенно интересуются. Сегодня это по-прежнему так? Какими особыми качествами обладают наши земляки?

- Да, конечно, многие ребята из нашего города делают быструю и очень хорошую карьеру в Москве. Есть некий владивостокский типаж - люди выглядят успешными. Будучи директором офиса "АНКОРа" во Владивостоке, я сам занимался подбором сотрудников для нашей компании. Одним из основных критериев отбора служило то, что человек должен быть развивающейся личностью. Это определенный тип людей. В сочетании c рискованностью и ответственностью они готовы сделать шаг навстречу новым высотам.