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Реформы бояться - в лес не ходить
Кавалеровский лесхоз, как и другие лесхозы Приморья, доживает последние деньки, его функции - контрольные и хозяйственные - поделят между собой две новые структуры: КГУ (краевое государственное учреждение) "Приморское лесничество" и КППК (казенное предприятие Приморского края) "Лесохозяйственное объединение".
В лесхозе больше не выписывают лесобилеты. Изменились в связи с выходом в прошлом году нового Лесного кодекса и ряда федеральных законов правила лесопользования, что отразится на всех лесопользователях. Обо всех этих новшествах подробно рассказал в интервью ДДГ "ЗР" директор Кавалеровского лесхоза Александр МАТОРИН:
- Лесхозы упраздняют. Что взамен?
- На базе лесхозов уже создано 12 филиалов Приморского лесничества. Они возьмут на себя функции контроля за исполнением договорных обязательств, продажи и размещения госзаказов на выполнение лесохозяйственных работ. Филиалы лесничества будут контролировать выполнение работ арендаторами, соблюдение правил лесопользования, проверять документы лесозаготовителей, готовить лесосеки к продаже на аукционах, лесосеки для местного населения, ловить лесных пиратов на территориях, не закрепленных за арендаторами. Другие функции бывших лесхозов - хозяйственные - возьмет на себя КППК "Лесохозяйственное объединение". Оно займется рубками ухода, тушением пожаров, лесовосстановлением, выполнением услуг по лесохозяйственным работам.
На северах уже создан Ольгинский филиал Приморского лесничества, в состав его вошли три района - Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский. На базе Кавалеровского лесхоза будут созданы 4 участковых лесничества, относящихся в Ольгинскому филиалу. Насколько эффективна реформа - время покажет.
- Что изменилось для лесозаготовителей в этом году?
- Со следующего года лесорубы должны перейти на декларативную форму работы. Они должны подавать декларации в Управление лесным хозяйством Приморского края. В этом году в соответствии с 217-м ФЗ правила частично действуют старые, идет выписка лесорубочных билетов, правда, не через лесхозы, а через Приморское лесничество. Лесхозы подготавливают необходимую документацию, а билеты выписывают филиалы Приморского лесничества. Они ведут работу по контролю, размещению заказов на выполнение лесохозяйственных работ. Лесозаготовители в этом году должны перезаключить договоры с Управлением лесным хозяйством Приморского края, а также оформить свои планы по освоению арендных участков. Работники Приморского лесничества будут проверять, ведут ли лесопользователи работу согласно планам освоения лесосек, совпадают ли объемы с поданной в Управление ЛХ декларацией. Со следующего года лесобилеты выписываться не будут.
- Что изменится для мелких лесопользователей?
- С этого года будет действовать только аукционная продажа лесосек для всех заготовителей - мелких и крупных. Лесобилетов для мелких лесопользователей не будет, будут договоры купли-продажи. Аукционы будет объявлять и проводить Управление лесным хозяйством. После того как лесопользователь выиграл аукцион по продаже лесосеки, он заключает договор купли-продажи с организатором аукциона. Не знаю, смогут ли конкурировать мелкие заготовители с крупными на этих аукционах... Крупные лесозаготовители в этом году еще имеют право рубить лес и по выписанным лесобилетам, и как победители аукционов. Например, "Кавалеровский ЛПХ" выиграл аукцион на лесосеку в 30 тыс. кубов. Остальной объем он добирает на ранее арендованном участке.
Лесное законодательство нацеливает сегодня лесорубов переходить от повального экспорта кругляка на переработку леса и продажу готовой продукции. Поэтому растут таможенные пошлины на экспорт круглого леса. Вот это всерьез повлияет на лесопромышленников. А новые правила лесопользования проблем не создадут. По новым правилам хозяин в лесу - арендатор. Все работы по лесовосстановлению, охране леса, тушению пожаров, сохранению лесов на арендованном участке ложатся прежде всего на плечи арендатора. А Лесохозяйственное объединение будет тушить пожары и сажать лес на территориях, не закрепленных за арендаторами... Сложнее или проще будет лесорубам получить разрешение на рубки? Арендаторам будет работать проще. Они задекларировались - и работают. Другой вопрос, что арендаторам будет не хватать лесосечного фонда. Больше участков станут выставлять на аренду через аукцион, а выиграют его солидные предприятия, имеющие современную технику, работающие по новым технологиям, перерабатывающие лес.
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