Компаниям еще можно попасть в каталог проектов, нуждающихся в инвестициях

Центр "ТехноРАТЭС" готовит электронный каталог малых инновационных компаний и инновационных проектов, нуждающихся в венчурных инвестициях.

Установленный срок готовности каталога к рассылке - 1 марта. Представить информацию о проекте необходимо не позднее 27 февраля.

Центр научно-технического и инновационно - технологического сотрудничества России и АТЭС (Центр "ТехноРАТЭС") в 2005-2007 гг. проводил работу по установлению контактов с венчурными инвесторами как в России, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате этой работы образовалась база данных (контактов) с более 50 российскими и более 300 зарубежными инвесторами.

По взаимной договоренности с инвесторами Центр "ТехноРАТЭС" готовит электронный каталог малых инновационных компаний и инновационных проектов, нуждающихся в венчурных инвестициях. Этот каталог будет направлен российским и иностранным инвесторам (как венчурным фондам, так и бизнес-ангелам) для формирования ими своих инвестиционных портфелей.