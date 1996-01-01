18-19 апреля во Владивостоке пройдет Вторая Тихоокеанская венчурная площадка, которая будет призвана обеспечить на одной платформе весь процесс деловых коммуникаций - от проектных разработок до становления бизнеса.

В рамках венчурной площадки в том числе будут проведены финал конкурса "Бизнес инновационных технологий 2008 - Дальний Восток", проектная сессия "От венчурных мануфактур к венчурной индустрии", круглый стол "Перспективы развития венчурного предпринимательства на востоке России", круглый стол "Перспективы бизнес-ангельского движения", семинары и мастер-классы.

Экспозиция Тихоокеанской венчурной площадки является первым этапом отбора в портфель инвестиционных объектов крупнейших российских и зарубежных инвесторов (в странах АТР).

Первая Тихоокеанская венчурная площадка, проведенная в прошлом году, собрала более 250 российских и зарубежных участников. Суммарные инвестиционные запросы проектов/компаний, представленных на площадке, составили более $100 млн.

По итогам Первой Тихоокеанской венчурной площадки подписано 7 протоколов о намерениях, один проект проинвестирован.