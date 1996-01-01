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ОАО "Хабаровский аэропорт" увеличил объем перевозок и прибыли
По итогам операционной деятельности ОАО "Хабаровский аэропорт" за 2007 г. занимает лидирующее место в Дальневосточном регионе по объему пассажирских и грузовых авиаперевозок. Общий рост пассажиропотока по сравнению с 2006 г. составил 8% и превысил 890 тыс. пассажиров. При этом на внутренних авиалиниях было перевезено более 874 тыс. пассажиров, что на 9% больше, чем в 2006 г.
В 2007 г. ОАО "Хабаровский аэропорт" активно занималось привлечением авиаперевозчиков. В расписании полетов появились авиакомпании "Трансаэро" (Б- 767), "ВИМ-авиа" (Б-757), "S7" (А-310) на маршруте Хабаровск - Москва - Хабаровск, а также авиакомпания "ИрАэро", выполняющая регулярные рейсы из Восточной Сибири в города Дальнего Востока. В прошлом году из Хабаровска было открыто несколько новых направлений регулярных полетов, в том числе: Хабаровск - Чита - Иркутск, Хабаровск - Благовещенск - Чита - Иркутск, Хабаровск - Советская Гавань - Шахтерск, Хабаровск - Советская Гавань - Зональное, Хабаровск - Советская Гавань - Оха.
Общий объем грузовых перевозок за год увеличился на 56% и превысил 17,2 тыс. тонн груза. Общее количество взлетно-посадочных операций в 2007 г. составило 17 736, что на 9% больше, чем в прошлом году.
В 2007 г. была продолжена реализация комплексной инвестиционной программы развития ОАО "Хабаровский аэропорт". Общий размер инвестиционных вложений в 2007 г. составил 254 млн руб. Общая сумма инвестиционных вложений в аэровокзальный комплекс составила 73 млн руб. Ожидаемая выручка ОАО "Хабаровский аэропорт" в 2007 г. составит 2768 млн руб. что на 20% выше аналогичного показателя 2006 г. Ожидаемая прибыль до налогообложения - 221 млн руб., чистая прибыль - 140,7 млн руб.
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