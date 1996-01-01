На Амурском кабельном введена в строй новая крутильная машина

Торжественным запуском новой универсальной машины на прошлой неделе завершился очередной этап программы технического перевооружения ОАО "Амурский кабельный завод". Как сообщает РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска-на-Амуре, 1,5 млрд руб. капиталовложений предполагает программа перевооружения предприятия, рассчитанная на 5 лет. Реализация ее началась год назад, когда были введены в эксплуатацию новые линии волочения немецкого производства стоимостью 100 млн руб. Сейчас введена в строй универсальная крутильная машина немецкого производства стоимостью 37 млн руб. Она позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, совместить ряд технологических операций, в три раза увеличить производительность труда на операциях скрутки. Срок окупаемости нового оборудования составляет менее трех лет.