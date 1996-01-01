Руководителей Приморского "Билайна" призвали из Сибири

На должность директора Приморского филиала "Билайн" назначен Алексей ДМИТРИЕВ, который раньше занимал должность технического директора ОАО "ВымпелКом" в Сибирском регионе. Техническим директором Приморского филиала стал Василий Степнов, проработавший в Сибирском регионе ОАО "ВымпелКом" с 2002 г., сообщила пресс-служба ДВ региона ОАО "ВымпелКом". Комментируя назначение руководителей Приморского филиала ОАО "ВымпелКом" советник исполнительного вице-президента, генерального директора, Россия, по Дальнему Востоку Сергей МИРОНОВ сказал: "Руководство столь критически важного для нас филиала выбрано не случайно - эти люди имеют огромный опыт работы в "Билайн" и обладают ценнейшим опытом развертывания сетей "с нуля". Приморье для нас особенный регион - мы должны развернуть сеть связи третьего поколения и в кратчайшие сроки, а Алексей и Василий знакомы со всеми тонкостями и "подводными камнями", которые возникают при строительстве сети".