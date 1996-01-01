Мечел" поплывет за три моря

"Мечел" построит в Индии коксохимическое предприятие, которому будет поставлять 10 млн т угля в год. Для доставки сырья компания построит новые портовые мощности на Дальнем Востоке.

Отраслевые аналитики согласны, что это необходимо, но считают более перспективным расширение уже принадлежащего "Мечелу" порта Посьет, сообщает "Коммерсантъ".

Как сообщил в ходе российско-индийского форума по торговле и инвестициям заместитель гендиректора УК "Мечел" по внешнеторговой деятельности Олег РОЗЕНБЕРГ, компания ведет переговоры с потенциальными партнерами для реализации проекта по строительству в Индии коксохимического производства. По планам "Мечела", новое предприятие будет потреблять до 10 млн тонн коксующегося угля и позволит группе перерабатывать уголь в продукт более высокого передела - кокс.

Выбор региона обусловлен тем, что Индия, переживающая бурный экономический рост, намерена к 2012 г. удвоить производство стали до 100 млн тонн. Россия по экспорту угля занимает третье место после Австралии и Индонезии. Но в страны Азиатско-Тихоокеанского региона уголь поставляют только "Сибуглемет", "Распадская" и принадлежащий "Мечелу" "Якутуголь". Получив осенью 100% в этой компании и контроль над "Эльгауглем", "Мечел" в перспективе планирует существенно увеличить добычу угля в Якутии. Так, мощности "Якутугля" будут увеличены с 10 млн тонн в год до 15 млн тонн.

По мнению аналитика ИК "Антанта Пиоглобал" Евгения РЯБКОВА, "Мечел" правильно выбрал регион для строительства нового производства: из Индии будет очень удобно поставлять кокс на быстро развивающийся рынок стран Ближнего Востока, а также в Японию и Китай. Как отмечает Игорь НУЖДИН из банка "Зенит", проект явно задумывался под запуск "Эльгаугля" (освоение Эльгинского месторождения только начинается), поэтому реально вся цепочка заработает через пять-шесть лет. Аналитик ИФК "Метрополь" Максим ХУДАЛОВ допускает, что участием в проекте может заинтересоваться Лакшми МИТТАЛ, чье предприятие Arcelor Mittal сейчас закупает угли "Мечела" на Украине.

Аналитики сходятся во мнении, что во многом реализация проекта будет зависеть от решения вопроса транспортировки угля в Индию. Источник ?Ъ", знакомый с планами "Мечела", отмечает, что компания уже ищет на Дальнем Востоке площадку для строительства нового порта для перевалки угля. В пресс-службе "Мечела" не подтвердили и не опровергли эту информацию. Компания уже контролирует порты "Посьет", "Камбарка" и "Темрюк-Сотра". Через дальневосточный Посьет идут поставки коксующегося угля в Японию и Южную Корею. В планах компании довести пропускную способность порта до 7 млн тонн угля, чего явно недостаточно для перевалки требуемого объема с учетом индийского проекта.

Строительство нового порта с перевалкой 3-5 млн тонн, по подсчетам директора аналитического департамента УК "Ингосстрах-Инвестиции" Евгения ШАГО, может обойтись "Мечелу" в $120-150 млн с учетом подъездных железнодорожных путей и сопутствующих объектов инфраструктуры. "Но целесообразнее просто построить угольный терминал в том же порту "Посьет"",- считает аналитик. Глава исследовательского агентства Infranews Алексей БЕЗБОРОДОВ считает, что сумму инвестиций можно уменьшить в несколько раз, если строить на новом месте только угольный перевалочный терминал без полноценного причального комплекса.

Кстати, губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ сообщил, что намерен встретиться с представителями компании "Мечел" и обсудить вопрос размещения портовых мощностей в бухте Мучка. Ранее у правительства Хабаровского края была договоренность с руководством Якутии о строительстве в этом месте угольного терминала для экспорта угля с ОАО "Якутуголь", принадлежащего на момент переговоров республиканским властям. После консолидации компанией "Мечел" 100% акций ОАО "Якутуголь" Виктор Ишаев намерен вести переговоры с новым владельцем предприятия.