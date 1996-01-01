"Орграсходы" утратят статус нематериального актива

Расходы, которые связаны с образованием юридического лица и впоследствии признаны частью вклада учредителей в уставный капитал, теперь не могут учитываться в качестве нематериального актива. Дело в том, что в этом году бухгалтерам придется руководствоваться новым ПБУ по учету НМА, из которого такая категория, как "организационные расходы", исключена (приказ Минфина от 27 декабря 2007 г. № 153н, который должен утвердить новое ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов"). В связи с этим, пояснила представительница финансового ведомства, возникает следующая проблема: если по итогам 2007 года у организации в балансе все еще остаются "орграсходы", то на 1 января 2008 года их уже не должно быть - на 1 января 2008 года всю оставшуюся стоимость "орграсходов" следует отнести на группу статей "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".