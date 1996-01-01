Прямой метод начисления НДС получил незачет

Похоже, бизнесменам не стоит ожидать в ближайшем будущем каких-либо кардинальных изменений порядка взимания НДС. Идеи о низкой унифицированной ставке НДС или замене его налогом с продаж не находят отклика в Минфине. Об этом сообщает пресс-служба предпринимательского объединения "ОПОРА России" со ссылкой на заявление замминистра финансов Сергея ШАТАЛОВА. В частности, он сообщил, что все предложения активно обсуждаются в министерстве, однако финансисты приходят к выводу, что у любого из этих решений минусов больше, чем преимуществ.