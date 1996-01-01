"Грязные" проверки обрели инструктаж

Фирмы, деятельность которых наносит вред экологии, теперь могут получить четкое представление о том, на что обращают внимание сотрудники Ростехнадзора во время проверок. На днях руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Константин ПУЛИКОВСКИЙ утвердил "Инструкцию по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха".