"Уточненка" сдвинет сроки камеральной проверки

Подача фирмой уточненной налоговой декларации дает налоговикам законные основания для продления камеральной проверки на три месяца. Такой информацией поделился Минфин в письме от 15 ноября 2007 г. № 03-02-07/1-477. Дело в том, указывают финансисты, что согласно пункту 2 статьи 88 Налогового кодекса срок камеральной проверки исчисляется с момента представления налогоплательщиком отчетности и необходимых документов. При этом, отмечают представители Минфина, данная норма в полной мере относится и к уточненной декларации. Следовательно, при подаче скорректированной отчетности за тот же период трехмесячный срок "текущего" контроля получает новую точку отсчета.