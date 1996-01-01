Налоговики "потеряли" метод контроля

Проводя выездную проверку кредитного учреждения, контролеры не вправе "исследовать" деятельность его клиентов. Такое резюме содержится в постановлении Президиума ВАС от 2 октября 2007 г. № 1176/07. Все началось с того, что в 2005 году казанские налоговики, "осчастливившие" своим визитом один из местных банков, запросили у него сведения, касающиеся исполнения клиентских поручений по перечислению налогов и других бюджетных платежей. Банковские работники решили, что такая широта взглядов инспекторов расходится с положениями Налогового кодекса, и обратились за помощью к арбитрам. После затяжной тяжбы уже ВАС решил, что инспекторы могут проводить выездную проверку банка как налогоплательщика или налогового агента, а инспектировать деятельность его клиентов они должны другими методами.