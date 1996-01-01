"Птица счастья" налогового инспектора

В распоряжении газеты "Учет. Налоги. Право" оказался любопытный проект, посвященный тому, как ФНС собирается материально стимулировать своих инспекторов хорошо работать. "Хорошо" - значит в соответствии с теми критериями, которые для налоговиков установил Минфин России.

Однако мерки оказались у министерства и службы различны. Как оказалось, Федеральная налоговая служба полагает, что "клиент" налоговой должен быть счастлив, если: а) данные из его декларации налоговики вовремя ввели в свою базу и б) его платеж не потеряли. Соответственно если инспекция не слишком запаздывает с вводом данных и имеет не критическое количество "зависших" платежей, то ее сотрудники достойны премии.

Попробуем экстраполировать предложенные ФНС России показатели на деятельность финансовой службы компании. Получится, что бухгалтер должен получить премию, если он, к примеру, не слишком часто и не слишком сильно - не более чем на месяц - запаздывает сдавать отчетность и вводить "первичку".

Вот вам и странность: налоговая служба собирается особо награждать подчиненных за выполнение тех действий, которые при нормальном раскладе вообще-то входят в критический минимум профессиональных обязанностей.