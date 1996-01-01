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Не пойман - не НДФЛ
Фирме вполне по силам отбиться от обвинений ИФНС в занижении зарплатных налогов. Об этом свидетельствует постановление ФАС Северо-Западного округа Москвы от 10 января 2008 г. по делу № А13-2168/2007.
Итак, в минувшем году налоговики провели выездную проверку местного предприятия на предмет своевременности и полноты перечисления в бюджет ЕСН и НДФЛ, а также страховых взносов в ПФР за минувшие периоды. Львиную часть этого мероприятия заняли беседы инспекторов с сотрудниками предприятия, в том числе бывшими. Выяснилось, что некоторым из них выдавались справки (форма 2-НДФЛ), необходимые для получения банковского кредита, в которых были указаны завышенные данные об их среднемесячном доходе.
Кроме того, проведя некий сравнительный анализ, инспекторы пришли к выводу, что официальные доходы руководителя фирмы и его зама значительно ниже фактически получаемых. В довершение атаки инспекторы обратились в местный центр занятости и Управление Госкомстата и установили, что средняя заработная плата работников почти в 3 раза ниже среднестатистической по области. При таких обстоятельствах инспекция посчитала возможным определить суммы скрытого заработка и размер налогов, подлежащих уплате в бюджет, расчетным путем. В результате сумма недоимки перевалила за три миллиона рублей.
Однако арбитры разнесли доводы инспекторов в пух и прах. Во-первых, они указали, что свидетельские показания сотрудников, полученные с нарушениями статей 90 и 99 Налогового кодекса, не могут быть приняты в качестве допустимых доказательств по делу. Во-вторых, пришли к выводу, что, применяя расчетный способ, контролеры использовали данные организаций, не являющихся аналогичными проверяемой компании ни по штатной численности, ни по основному виду деятельности.
Необоснованными посчитали арбитры и доводы о сопоставимости доходов и расходов топ-менеджмента. В своем вердикте ФАС отметил, что налоговики не установили достоверно источник доходов указанных лиц, а также не представили суду данные о том, являются или нет руководители фирмы участниками либо работниками других компаний.
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