Бизнес-Премия на старте!

Сегодня мы объявляем старт ежегодной Краевой Бизнес-Премии Приморского края. Мы представляем три традиционные номинации: "Компания года Приморского края-2007", "Менеджер года Приморского края-2007", "Социально ответственный бизнес -2007" и впервые презентуем новую номинацию для компаний среднего бизнеса "Развивающийся бизнес Приморья-2007".

4 года назад Издательская компания "Золотой Рог" впервые выступила с инициативой проведения публичного конкурса для приморского бизнеса. Идея была поддержана администрацией Приморского края и, что самое важное, самими бизнес-структурами, которые стали партнерами, спонсорами и участниками Бизнес-Премии. Просто всем нам нужна цивилизованная и прозрачная бизнес-среда, рынок добросовестной конкуренции, перестройка экономики и компаний на современные рыночные процессы. Этим запросам и соответствовал конкурс.

Задачи Бизнес-Премии остаются неизменными:

- пропаганда достижений ведущих компаний и топ-менеджеров Приморского края;

- улучшение делового климата в Приморском крае;

- формирование положительного образа бизнес-сообщества в общественном сознании приморцев;

- стимулирование открытости бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности Приморского края.

Награждение лауреатов и победителей Бизнес-Премии происходит на специальной Церемонии награждения, на которую приглашаются лауреаты, члены экспертного совета, представители органов власти, бизнес-сообщества, общественности и СМИ. В каждой номинации определяются три Лауреата и один победитель, которым официально присваивается это звание. Победители Премии имеют право использовать Знак Бизнес-Премии в рекламе своей продукции и услуг.

Весомость и объективность нашему конкурсу всегда придавал Экспертный совет Премии. Его состав год от года меняется, но неизменно в нем участвует более 50 профессионалов от аудита, консалтинга, менеджмента и представителей власти, политики и общественности - это люди известные и уважаемые в крае. Их список публикуется сегодня, и он будет пополнен еще представителями партнеров и спонсоров Премии.

Номинация: Компания и ее топ-менеджер

Первые две номинации Бизнес-Премии "Компания года" и "Менеджер года" начиная с 2004 года стали самыми престижными для приморских компаний и их руководителей. Главный критерий оценки - эффективность бизнеса компании.

Формула эффективности бизнеса:

- общая рентабельность производства в сравнении с 2006-2007 гг;

- величина чистой прибыли компании;

- индекса изменения прибыльности продаж за два года;

- коэффициент оборачиваемости активов;

- коэффициент финансовой устойчивости.

И хотя к такой формуле успеха бизнеса мы порой до сих пор слышим претензии, но в конечном счете эксперты согласились: формула эффективности уравнивает номинантов, независимо от отрасли, конъюнктуры рынка - от порта и горнорудной компании до торгового дома и сотового оператора.

Еще сложнее было определить лучшего топ-менеджера, потому что на смену ярким, харизматичным личностям руководителей 90-х пришли технические менеджеры для реструктуризации компаний, которые стремительно рокировались по карьерной лестнице российских ФПГ. И тут одних финансово-экономических показателей явно мало. Роль руководителя в успехе компании были призваны определить эксперты.

Они и корректируют экономическую формулу успеха той или иной компании и топ-менеджера.

И, конечно, конкурс не был бы публичным, если б мы не привлекли к участию в нем широкие слои приморцев открытым голосованием. Ведь в конечном счете имидж компании и ее руководителя в глазах жителей края и есть общественное признание.

Социально ответственный бизнес

Развивая эту тенденцию в конкурсе, два года назад мы по предложению администрации Приморского края учредили еще одну номинацию - "Социально ответственный бизнес", которую с прошлого года стали проводить в партнерстве с Федерацией профсоюза Приморского края. Социальное партнерство бизнеса и власти через призму интересов работника - верный залог повышения уровня жизни в регионе и обустройства комфортного проживания дальневосточников.

При включении предприятий в ТОП-25 учитываются следующие показатели по отчетности 2006-2007 гг.:

- Отсутствие задолженности по уплате налогов в консолидированный бюджет Приморского края (в т.ч. муниципальный) в 2007 г.

- Средняя заработная плата за 2007 г. к отраслевому уровню и отсутствие задолженности по выплате заработной платы.

- Среднесписочная численность работников в 2007 г. к 2006 г.)

- Социальный пакет работника и реализация социальных программ в коллективе.

- Создание эффективных рабочих мест и система подготовки и переподготовки кадров для повышения квалификации.

- Безопасные условия и охрана труда и экология производства.

- Участие в социальных проектах Приморского края.

В этом году к голосованию в социальной Премии мы решили более широко привлечь общественность Приморья. Пусть эксперты оперируют цифрами и показателями компаний. Но кто лучше жителей края может оценить их вклад в развитие региона?!

Дебют года - "Развивающийся бизнес"

Ну вы сравнили: "Восточный порт" и Строительную компанию "Аркада"?! Порту с его сооружениями более четверти века, а строительная компания поднялась на пустом месте буквально за четыре года. Зато темпы роста каковы! Это высказывание можно отнести ко всем компаниям и предпринимателям, которые еще пять лет назад мы называли "бизнесом новой волны". Речь о тех, кто чаще всего на пустом месте начал свое дело, а сегодня готов открыть свое лицо рынку и обществу.

Если для малого бизнеса в Приморье администрацией края уже несколько лет проводится конкурс "Предприниматель года" - а в 2007 году мы впервые провели совместную Церемонию награждения большой Бизнес-Премии и мелких предпринимателей, - то средний бизнес выпадал из нашего конкурса. В январе бизнес-клуб "Диалоги", который уже более года действует при приморском региональном отделении партии "Единая Россия", напрямую обратился к "Золотому Рогу" с просьбой организовать Краевую Бизнес-Премию и для среднего бизнеса.

Это самый трудный слой бизнеса - закрытый, не аккумулированный, в полутени. Но сегодня мы готовы дать ответ. Тем более в 2007 году был принят новый федеральный закон о поддержке не только малого, но и среднего бизнеса. Эксперты еще спорят о критериях оценки разделения на микробизнес, малые предприятия и средний бизнес. Поэтому мы в следующем номере намерены опубликовать Положение Бизнес-Премии "Развивающийся бизнес" для широкого обсуждения. А пока назову принципиальные моменты.

Участие в Бизнес-Премии "Развивающийся бизнес" предполагает заявочный характер -как самовыдвижением, так и номинированием со стороны членов Экспертного совета. Список номинантов формируется по финансово-производственным показателям компаний, представленным в Оргкомитет с подтверждением бухгалтерской отчетности за последний год в сравнении с предыдущим. В этой номинации могут принимать участие юридические лица, официально зарегистрированные и фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края.

Для оценки включения компаний в ТОП-25 мы предлагаем следующие показатели:

- рост валовой выручки от продаж к предыдущему году,

- изменение прибыльности продаж,

- величина чистой прибыли в 2006-2007 гг.,

- отсутствие просроченной налоговой задолженности,

- короткий комментарий по внедрению прогрессивных технологий, инноваций и расширению производственной базы (основных фондов).

Кто с нами?

Подробности в следующем номере. А пока хотелось бы еще раз подчеркнуть: наша Бизнес-Премия - абсолютно бесплатна для его участников. Она проводится на средства партнеров, спонсоров и Издательской компании "Золотой Рог". "Золотой Рог" обязуется вне зависимости от результатов голосования обеспечить беспрепятственный доступ к материалам Премии и по мере своих возможностей проинформировать жителей Приморского края и других регионов страны об ее итогах.

Организация и проведение конкурса потребовали от ИК "Золотой Рог" немало сил, умения и времени. Именно наша компания с ее деловыми изданиями - Дальневосточной деловой газетой "Золотой Рог" и журналом "Дальневосточный капитал" - и собственным рейтинговым агентством оказалась наиболее подготовленной независимой площадкой для организации объективного конкурса.

И слава Богу, мы не одиноки в желании открыть бизнес-лицо Приморья навстречу российскому и иностранному капиталу. Кто с нами?

Экспертный совет "Бизнес-Премии-2007"

1. Анискевич Максим Николаевич, руководитель Дальневосточного межрегионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам.

2. Бабич Инесса Альбертовна, президент ДВ отделения российской ассоциации по связям с общественностью.

3. Бакланов Петр Яковлевич, директор Института географии ДВО РАН.

4. Бакшин Валерий Викторович, генеральный директор ТГРК "Владивосток".

5. Баркова Елена Степановна, генеральный директор ИК "Золотой Рог".

6. Басюк Константин Владимирович, президент ЗАО "Альянс-Пром".

7. Белавин Сергей Юрьевич, управляющий ДТУ АКБ "Росбанк".

8. Белкин Виктор Григорьевич, ректор ТГЭУ.

9. Белозеров Евгений Анатольевич, генеральный директор ММВБ.

10. Белянцев Сергей Иванович, генеральный директор адвокатской конторы "Белянцев и Партнеры".

11. Бочаров Лев Николаевич, генеральный директор ФГУП "ТИНРО-центр".

12. Брежнев Владимир Борисович, председатель ТПП Приморского края.

13. Булах Сергей Павлович, главный редактор газеты "Владивосток".

14. Воробьев Виктор Павлович, генеральный директор ООО УК "Востокцемент".

15. Войлошенко Михаил Владиленович, председатель ПО Российского общества оценщиков.

16. Войчук Наталья Анатольевна, директор представительства "Тройка-диалог".

17. Галлямов Фират Фаритович, начальник отдела стратегического менеджмента АКБ "Приморье".

18. Ганьжин Александр Викторович, генеральный директор инвестиционной компании "Восток-Инвест".

19. Горчаков Виктор Васильевич, председатель Законодательного собрания Приморского края.

20. Даныш Елена Тимофеевна, глава регионального представительства ЕБРР.

21. Евтушенко Вера Михайловна, руководитель отдела поддержки предпринимательства комитета экономического развития администрации Приморского края.

22. Звеняцкий Ефим Семенович, художественный руководитель Академического театра им. М. Горького.

23. Зинганшина Ольга Петровна, генеральный директор аудиторской компании "Дальаудит".

24. Игнатенко Валентина Васильевна, руководитель Фонда имущества Приморского края.

25. Ковалев Виктор Федорович, и.о. главы администрации г.Владивостока.

26. Кондратов Руслан Викторович, депутат Государственной Думы.

27. Костенко Александр Иванович, первый вице-губернатор Приморского края.

28. Курилов Владимир Иванович, ректор Дальневосточного государственного университета.

29. Лазарев Геннадий Иннокентьевич, ректор ВГУЭС.

30. Липаев Олег Леонидович, уполномоченный управления Минэкономразвития РФ по Приморскому краю.

31. Лузганов Николай Алексеевич, директор представительства ФГУП "Ростехинвентаризация" в ДВФО.

32. Малявин Евгений Николаевич, исполнительный директор Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья.

33. Масловский Владимир Константинович, зам председателя Законодательного собрания Приморского края.

34. Меркушев Анатолий Петрович, директор ФГУ "Приморский ЦСМ".

35. Мигунов Алексей Алексеевич, коммерческий директор РИА "ПримаМедиа".

36. Новиков Владимир Михайлович, глава администрации г.Артема.

37. Пинский Виктор Витальевич, председатель Федерации независимых профсоюзов Приморского края.

38. Попова Галина Владимировна, директор КА "Карьера-форум".

39. Пушкарев Игорь Сергеевич, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

40. Робканов Михаил Федорович, президент ОАО "Владивостокский морской торговый порт".

41. Рудица Сергей Поликарпович, глава администрации Уссурийского городского округа ПК.

42. Степанец Феликс Анатольевич, директор ООО "Альпари-консалтинг".

43. Терский Михаил Васильевич, директор Тихоокеанского центра стратегических разработок.

44. Усольцев Василий Иванович, депутат Государственной Думы РФ.

45. Фаткуллин Анвир Амрулович, ректор ДВГТУ.

46. Шаповалов Виктор Федорович, руководитель Приморскстата.

47. Шатов Юрий Борисович, генеральный директор ОАО "Росгосстрах-Дальний Восток".

48. Шкарупа Юрий Викторович, финансовый директор ООО "Альянс-лизинг".

49. Шемилина Марина Анатольевна, председатель Общественного совета предпринимателей Приморского края.

50. Шильников Владислав Дмитриевич, руководитель Управления Роснедвижимости по Приморскому краю.

51. Шинковский Михаил Юрьевич, доктор политических наук.

52. Юдин Дмитрий Витальевич, специалист по стратегическому управлению и маркетингу.