Куда пойти учиться, чтобы не остаться без работы

Министерство образования и науки России планирует в 2008 г. сократить количество бюджетных мест в вузах в среднем на 2%. В вузах, находящихся в ведении Федерального агентства по образованию, количество бюджетных мест сократится на 3,7%. В частности, по экономическим специальностям и управлению количество мест сократится на 8,4%, по гуманитарным специальностям, в том числе юридическим, - на 7,7%. Однако сокращение бюджетных мест на одних специальностях ведет к увеличению их количества на других. По словам директора департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Игоря РЕМОРЕНКО, больше бюджетных мест появится на специальностях, связанных с естественными науками, с информатикой и вычислительной техникой.