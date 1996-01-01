Администрация и профсоюз "Бора" наконец договорились

В ЗАО "ГХК Бор" состоялась общезаводская конференция, на которой был заключен коллективный договор с работодателем. Этому событию предшествовала долгая подготовка и совместная работа профсоюза и администрации предприятия. Были и разногласия, но удалось прийти к взаимному компромиссу. По словам председателя профсоюза Сергея МАТВЕЕВА, колдоговор улучшен по 22 позициям. Будет индексироваться соответственно росту инфляции зарплата, администрация обязалась обеспечивать трудящихся путевками в санатории-профилактории, обучать за счет предприятия детей работников "Бора" в вузах.