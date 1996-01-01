Отпуска за свой счет учтут при расчете стажа

Госдума рассматривает в первом чтении поправки в Трудовой кодекс РФ. В частности, документом уточняется порядок исчисления стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска - в указанный стаж включается время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, но не более 14 календарных дней в течение рабочего года.