Работодатели Приморья бойкотируют социальное партнерство

Более полутора сотен работодателей Приморского края отказались присоединиться к краевому трехстороннему Соглашению по регулированию социально-трудовых отношений. По сообщению пресс-службы администрации Приморского края, работодатели присоединяются к трехстороннему соглашению между профсоюзами, работодателями и администрацией края, главная цель которого - совместными усилиями обеспечить достойную зарплату, создать комфортные условия труда, гарантировать соблюдение прав работников. Как сообщили в управлении по труду Приморского края, на сегодняшний день из 27 000 предприятий Приморья только 100 направили отказ присоединиться к соглашению. Сейчас специально созданная рабочая группа занимается рассмотрением ответов работодателей на этот счет.