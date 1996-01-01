Союз работодателей Хабаровского края начал с... политики

В Хабаровске состоялось первое заседание созданного в конце прошлого года Союза работодателей Хабаровского края. В повестку заседания был также включен вопрос о предстоящих выборах Президента РФ. С информацией по этой теме выступил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Виктор ЦЫРФА. По его словам, на сегодня отпечатано 150 тысяч информационных плакатов для Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, где указаны телефоны территориальных избирательных комиссий.