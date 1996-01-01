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Службы внутреннего контроля позволяют руководителю узнать о реальном положении дел в компании
Любой бизнес начинает развиваться благодаря харизме "отца-основателя". Но со временем компания расширяется, в команде единомышленников появляются новые люди, и руководитель делегирует часть своих полномочий подчиненным. О том, как в этой ситуации не потерять контроль над бизнесом и избежать ошибок, в интервью "ЗР" рассказал партнер Консультационной компании "Георг Консалтинг" (г. Москва) Николай ПАВЛЕНКО.
- Николай Анатольевич, кроме того, что компания должна постоянно контролировать внешнюю среду, отвечать на выпады конкурентов, руководитель должен постоянно контролировать ситуацию и внутри компании. Какова основная задача контроля в организации?
- Основной задачей внутреннего контроля является не поиск "стрелочников", а снабжение руководителей полной, достоверной и своевременной информацией о РЕАЛЬНОМ состоянии дел, защита интересов бизнеса.
- Кто занимается внутренним контролем в компании? Это специально обученные сотрудники, маскирующиеся под обычных работников?
- К сожалению, хороший контролер - это редкость. Этой специальности уже долгое время не учат, поскольку это не профессия, а образ мышления, а зачастую и жизни. В советское время была сформирована целая школа российского контроля, но сегодня она уже не отвечает современным потребностям. Поэтому непростая ситуация с вопросами внутреннего контроля, проведением служебных расследований, предотвращением мошенничества в компаниях вызвала всплеск интереса к таким специалистам и к надлежащей подготовке уже работающих в компаниях сотрудников. Как правило, в банковских структурах контролер является заместителем руководителя и имеет право подписи финансовых документов.
В регионах приходится сталкиваться с тем, что затраты на контролера, тем более на структурное подразделение, руководители считают весьма значительными, а подобрать специалиста, соответствующего всем требованиям, достаточно проблематично. Поэтому многие руководители компаний подходят к назначению контролера скорее формально, а сам контролер нередко выполняет функции, не связанные с его прямыми должностными обязанностями.
- Что, по вашему мнению, является наиболее сложным при проведении внутреннего контроля?
- Международный опыт внутреннего контроля в России, к сожалению, не дает возможности реализовать задачи, которые стоят перед российскими компаниями, и зачастую вступает в противоречие с российскими законами. Представьте себе, что вы пришли в компанию и у вас стоит задача создать систему внутреннего контроля и обеспечить достоверной информацией руководство. Многим, кому приходится проверять, хорошо знакомо чувство пустоты и бессилия, отсутствие удовлетворения от итогов работы, работа "на корзину". Почему это происходит? Ответ прост - контролеру небезразлично, как будет реализован результат его работы, а руководство не всегда понимает, что контролер - их защитник.
- Если контролер в ходе работы обнаружил мошенничества, нарушения закона, что с этим делать? Открыто противостоять или попытаться скрыть бесследно?
- Действительно, зачастую итогом грамотно проведенного внутреннего контроля является вскрытие или предотвращение случаев мошенничества в организации. Но этот вопрос намного сложнее и многограннее. Виды мошенничеств настолько многообразны и разноплановы, что о них можно рассказывать до бесконечности и все равно до конца не охватить. Чаще всего приходится сталкиваться с хищением активов на различных стадиях бизнес-процессов. Это может быть завышение цен для получения "откатов" с продавцов, манипулирование качеством и объемом закупок, использование ресурсов (транспортных, коммуникационных, канцелярских и пр.) в личных целях, хищение сырья, материалов, запчастей, махинации с пересортицей, объемами продаж, использование инсайдерской информации, занижение цен для получения "откатов" с покупателей, теневые договоренности с предприятиями-рекламоносителями и т.д.
В борьбе с подобными явлениями главное понимать технологию работы и соблюдать правила противодействия. Конечно, в этой борьбе задействованы и контрольные службы, и службы безопасности, и внешние оперативные службы, т. е. должен проводиться весь возможный для организации комплекс оперативных и административных мероприятий для определения признаков неправомерных действий.
- Что дает компании организация системы внутреннего контроля?
- В первую очередь, это снижение рисков. Во-вторых, результаты внутреннего контроля можно использовать для оптимизации деятельности организации.
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