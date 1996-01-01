www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Службы внутреннего контроля позволяют руководителю узнать о реальном положении дел в компании

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Любой бизнес начинает развиваться благодаря харизме "отца-основателя". Но со временем компания расширяется, в команде единомышленников появляются новые люди, и руководитель делегирует часть своих полномочий подчиненным. О том, как в этой ситуации не потерять контроль над бизнесом и избежать ошибок, в интервью "ЗР" рассказал партнер Консультационной компании "Георг Консалтинг" (г. Москва) Николай ПАВЛЕНКО.

- Николай Анатольевич, кроме того, что компания должна постоянно контролировать внешнюю среду, отвечать на выпады конкурентов, руководитель должен постоянно контролировать ситуацию и внутри компании. Какова основная задача контроля в организации?

- Основной задачей внутреннего контроля является не поиск "стрелочников", а снабжение руководителей полной, достоверной и своевременной информацией о РЕАЛЬНОМ состоянии дел, защита интересов бизнеса.

- Кто занимается внутренним контролем в компании? Это специально обученные сотрудники, маскирующиеся под обычных работников?

- К сожалению, хороший контролер - это редкость. Этой специальности уже долгое время не учат, поскольку это не профессия, а образ мышления, а зачастую и жизни. В советское время была сформирована целая школа российского контроля, но сегодня она уже не отвечает современным потребностям. Поэтому непростая ситуация с вопросами внутреннего контроля, проведением служебных расследований, предотвращением мошенничества в компаниях вызвала всплеск интереса к таким специалистам и к надлежащей подготовке уже работающих в компаниях сотрудников. Как правило, в банковских структурах контролер является заместителем руководителя и имеет право подписи финансовых документов.

В регионах приходится сталкиваться с тем, что затраты на контролера, тем более на структурное подразделение, руководители считают весьма значительными, а подобрать специалиста, соответствующего всем требованиям, достаточно проблематично. Поэтому многие руководители компаний подходят к назначению контролера скорее формально, а сам контролер нередко выполняет функции, не связанные с его прямыми должностными обязанностями.

- Что, по вашему мнению, является наиболее сложным при проведении внутреннего контроля?

- Международный опыт внутреннего контроля в России, к сожалению, не дает возможности реализовать задачи, которые стоят перед российскими компаниями, и зачастую вступает в противоречие с российскими законами. Представьте себе, что вы пришли в компанию и у вас стоит задача создать систему внутреннего контроля и обеспечить достоверной информацией руководство. Многим, кому приходится проверять, хорошо знакомо чувство пустоты и бессилия, отсутствие удовлетворения от итогов работы, работа "на корзину". Почему это происходит? Ответ прост - контролеру небезразлично, как будет реализован результат его работы, а руководство не всегда понимает, что контролер - их защитник.

- Если контролер в ходе работы обнаружил мошенничества, нарушения закона, что с этим делать? Открыто противостоять или попытаться скрыть бесследно?

- Действительно, зачастую итогом грамотно проведенного внутреннего контроля является вскрытие или предотвращение случаев мошенничества в организации. Но этот вопрос намного сложнее и многограннее. Виды мошенничеств настолько многообразны и разноплановы, что о них можно рассказывать до бесконечности и все равно до конца не охватить. Чаще всего приходится сталкиваться с хищением активов на различных стадиях бизнес-процессов. Это может быть завышение цен для получения "откатов" с продавцов, манипулирование качеством и объемом закупок, использование ресурсов (транспортных, коммуникационных, канцелярских и пр.) в личных целях, хищение сырья, материалов, запчастей, махинации с пересортицей, объемами продаж, использование инсайдерской информации, занижение цен для получения "откатов" с покупателей, теневые договоренности с предприятиями-рекламоносителями и т.д.

В борьбе с подобными явлениями главное понимать технологию работы и соблюдать правила противодействия. Конечно, в этой борьбе задействованы и контрольные службы, и службы безопасности, и внешние оперативные службы, т. е. должен проводиться весь возможный для организации комплекс оперативных и административных мероприятий для определения признаков неправомерных действий.

- Что дает компании организация системы внутреннего контроля?

- В первую очередь, это снижение рисков. Во-вторых, результаты внутреннего контроля можно использовать для оптимизации деятельности организации.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru