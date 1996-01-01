Кто поддержит малый бизнес

Государство в очередной раз заявило о том, что поддержка малого и среднего бизнеса - одно из стратегических направлений деятельности правительства в ближайшие годы. Правда, такие заявления предприниматели слышали уже не раз...

О том, насколько эти заявления могут быть претворены в жизнь в отдельно взятом муниципальном образовании ДДГ "ЗР", рассказал Игорь САВИНОВ, представитель Приморского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", депутат городской Думы Уссурийского округа.

- Малый бизнес для Уссурийского муниципального округа очень важен. Ведь после того, как в Уссурийске перестали работать крупные предприятия, многие жители города и района занялись предпринимательством. В каком положении находится малый бизнес?

- Структура города изначально была ориентирована на крупные градообразующие предприятия. Сегодня большинство из них либо не работают, либо работают со значительным сокращением объемов производства. Поэтому экономика города и налоговые отчисления в бюджет зависят от того, насколько эффективно в округе органами власти поддерживается малый бизнес. Впервые реальная поддержка этого среза бизнеса пошла от власти после того, как прошла административная реформа органов местного самоуправления. Она вызвала много нареканий в части того, что у муниципалитетов не оказалось денег для выполнения предписанных им полномочий. Однако при всем негативе был один положительный момент. Законодатель оставил часть налогов на местах. То есть он стимулировал органы власти развивать бизнес за счет налоговых отчислений в локальные бюджеты. В такой ситуации любой муниципалитет должен был задуматься о том, насколько комфортные условия ведения бизнеса он создает на своей территории.

- Предприниматели Уссурийска говорят о том, что условия ведения бизнеса далеки, скажем так, от комфортных.

- Часто бывает, что хороший замысел оборачивается плохим исполнением. Но думаю, что в данный момент ситуация меняется. Сегодня в законодательстве заложены рычаги и инструменты, с помощью которых органы власти могут поддержать малый и средний бизнес. Вопрос, насколько власть их использует? Если помните, в Уссурийске несколько лет назад случился скандал, связанный с принятием корректирующих коэффициентов. Предприниматели посчитали, что администрация города их завысила, тем самым сделав отдельные виды бизнеса малорентабельными. По существу предприниматели подошли к грани разорения. Были пикеты, митинги, обращения. Я был одним их тех, кто в думе города отстаивал позицию предпринимателей. В итоге величины корректирующих коэффициентов были пересмотрены и приняты с учетом мнения бизнес-сообщества. Этот случай подчеркивает, что власть на местах способна эффективно поддержать бизнес. Еще одним инструментом поддержки может служить льготная аренда муниципальных помещений.

Льготная аренда - это краеугольный камень. Когда администрация города Владивостока при НИКОЛАЕВЕ стала разбираться с договорами аренды, заключенными предыдущей администрацией, оказалось, что многие арендаторы платили за квадратный метр не больше $4, в то время как коммерческая аренда была уже около $15. Получалось, что предприниматели, работавшие по льготной аренде, получали конкурентное преимущество. Причем не исключено, что за эту льготную аренду давали взятку.

- В отличие от Владивостока, в Уссурийске большинство помещений, сдаваемых администрацией в аренду, по факту были подвалами, которые находились на балансе города и только тянули из бюджета деньги. Поэтому все были в равных условиях.

- Вы знаете, что потом закон обязал эти помещения продать. Хотя замечу, что приватизация муниципального имущества проходила в Уссурийске без громких скандалов. Причем администрация Уссурийска продала не так много объектов, как администрация Владивостока. На мой взгляд, муниципальное образование должно иметь на балансе помещения и сдавать их в аренду тем видам бизнеса, которые несут социальную нагрузку. Например, в городе может не хватать сапожных мастерских или мастерских по ремонту бытовой техники. Этот вид бизнеса малорентабельный и коммерческую аренду может не потянуть. Поэтому здесь можно предусмотреть льготные условия. Считаю, что чиновники каждый случай должны рассматривать сугубо индивидуально.

- А нет опасности, что вместо поддержки малого бизнеса мы опять получим "карманные" фирмы чиновников, которые получат недвижимое имущество, льготную аренду, а предпринимателям из этого фонда ничего не достанется. И эти "карманные" фирмы будут "давить" своих конкурентов при помощи административного ресурса.

- Все возможно. Наверное, это на совести чиновников. Но таких явлений должно быть все меньше. Предприниматели общаются между собой, и такие явления становятся достоянием гласности. Если кто-то вынесет такой вопрос в широкие массы, чиновник будет отвечать.

- Какая самая положительная тенденция уходящего года в развитии малого бизнеса?

- Их много. Это создание фондов поддержки на государственном уровне. Это выделенные из бюджета деньги, причем деньги значительные и целевые. Это очень жесткие изменения в законодательные акты, касающиеся проведения проверок контролирующими организациями. Точный вариант мы узнаем в будущем году, но уже сегодня можно говорить о том, что контролирующие ведомства перестанут терроризировать бизнес. Но самая основная тенденция в том, что власти отныне дается не право поддерживать предпринимателя, а это вменяется ей в обязанность.