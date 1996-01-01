"Продажи должны идти только через РФФИ"

Председатель Российского фонда федерального имущества (РФФИ) Юрий ПЕТРОВ недавно предложил радикальную идею по повышению эффективности продаж федерального имущества: РФФИ должно монопольно заниматься реализацией всей имеющейся в России государственной собственности, подлежащей продаже.

О том, что даст реализация этой идеи на практике и с какими трудностями РФФИ сталкивается сегодня, Юрий Петров рассказал ДДГ "ЗР".

- Юрий Александрович, как вы оцениваете эффективность продаж федеральной собственности за прошедший год?

- Правление Фонда - рекомендательный орган, в состав которого входят представители Минэкономразвития и Росимущества, - работу РФФИ и достигнутые результаты в 2007 г. оценило положительно. Тем не менее эффективность работы Фонда могла быть выше, если бы не целый ряд причин. Плановое задание по доходам в бюджет от приватизации составляло в 2007 г. 41 млрд руб., в бюджет перечислено 18,5 млрд руб. Причины связаны, в первую очередь, с тем, что до сих пор мы не можем безболезненно войти в ритм бюджетного учреждения, которым стали в 2006 г. Например, мы сразу же попали под действие 94-го закона о госзакупках, и все вопросы нашей жизнедеятельности теперь должны осуществляться через проведение соответствующих конкурсов. Но чтобы провести конкурсы, надо получить финансирование, которое мы получили только в марте. Соответственно только в мае начали оценивать и только после 10 августа мы смогли провести первые аукционы.

- Именно из-за этого прогнозный план по приватизации выполнен только наполовину?

- Здесь целый комплекс проблем. Административная реформа, сама идея которой, убежден, была правильная, породила тем не менее ряд нестыковок в наших взаимоотношениях с Росимуществом, с МЭРТ. Самый яркий пример - разделение с Росимуществом функций в определении цены (это один из важнейших параметров нашей деятельности). Раньше Росимущество назначало нормативную цену (ниже которой мы не могли продать пакет акций), мы с помощью независимых оценщиков определяли начальную цену в соответствии с рыночным спросом, а окончательную точку ставили торги. А сейчас, уже после оценки независимых оценщиков, Росимущество по своим, одному ему известным критериям проводит еще одну оценку. После чего нам поступает предложение о том, чтобы независимый оценщик еще раз произвел независимую оценку. Каким образом оценщик может сделать это, если он уже провел работу, результат которой - реальная цифра?

Кроме того, из 1771 объекта, включенного в план приватизации на прошлый год, 370 уже изначально не подлежали продаже. Собственник, решая вопросы о том, кого включать в приватизацию, по этим объектам собрал недостаточную информацию, и по этой причине в план попали и предприятия-банкроты, и уже ликвидированные предприятия. Раньше, когда мы участвовали в управлении приватизируемыми акционерными обществами и составлении прогнозных планов, мы полностью владели ситуацией и таких проблем практически не было.

Вообще, Росимущество хотело полностью отстранить нас от какого-либо управления, но тогда непонятно, каким образом мы бы осуществляли предпродажную подготовку. Тогда была придумана новая форма: совместное владение Росимуществом и РФФИ государственными пакетами акций при их продаже - некий компромисс. Но все эти совместные оценки, совместные владения ни к чему, кроме дезорганизации, не приводят.

- Какой же вы видите выход из нынешней ситуации?

- Сейчас, когда государство усиливает свое влияние на экономику, создает вертикально-ориентированные холдинги, по существу, строит государственный капитализм, считаю целесообразным закрепить за Фондом функции монополиста по продаже любого вида федерального имущества. Где бы имущество ни продавалось, все должно идти черед РФФИ. Фонд должен отвечать за весь продажный цикл, участвовать в составлении прогнозного плана, в предпродажной подготовке, привлекать оценщиков, устанавливать начальную цену. К примеру, сейчас при банкротстве предприятий продажей активов занимается конкурсный управляющий. Считаю, что если банкрот - государственная структура и там федеральная собственность, то продажей должен заниматься РФФИ.